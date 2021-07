Cartas acehucheñas

Comparte en redes sociales













Estimados compatriotas de “La Savoche”. ¿Sabéis por qué digo eso, no? Bueno, pues os lo cuento. A principios del XIX anduvo por La Raya un gabacho tomando nota de los fortines que había a lo largo de la frontera. Ese material fue a parar a París y por allí andará en algún archivo. El caso es que Nacho Julián, hace algún tiempo, me contó esta historia. El francés en vez de decir y pronunciar Acehúche, que no es tan fácil para un extraño, le sonó lo que decían los naturales a “La Savoche” y así lo dejó escrito. Habla, por lo visto, del fuerte que fue, o que había, en lo que hoy conocemos como Rincón del Palacio. Hay por ahí un mapa de aquella fortificación. Una muralla rodeaba al caserón y se alargaba hasta incluir en el reducto a la misma iglesia. ¿Llegaron alguna vez soldados o milicias portuguesas a acosar a los acehucheños? No tengo ni idea, la verdad sea dicha. Si así hubiese sido, seguramente quedaría por ahí algún documento que lo atestiguase; pero lo ignoro. Bueno, de aquello queda la estructura del Rincón, la iglesia y pare usted. Y el pozo, claro, el agua para sobrevivir, que sin ella, rien de tout.

Verano, a bocanadas secas y calientes. Malos tiempos: recién se fue Amparo, demasiado joven para tan largo viaje, pero cesó el dolor. Nuestro afecto y solidaridad con su madre y su hermana. Se van yendo demasiados; alguna vez la alegría de un nacimiento. Ya, nosotros, tan mayores, no conocemos ni a los padres. El río de la vida. Verano, aquellos años felices de los recuerdos. Nosotros, de la “Peña del Barril”, quedamos Valentín y servidor. Los demás cazarán las tórtolas este verano en los Campos Elíseos. Entonces, íbamos cada tarde a una laguna: “Las Cuatro Hermanas”, “Gómez”, “Longanizos”, “El Albedrío”….luego nos llegó “El Patudo” y aquello fue la plétora del tiroteo. Ya hasta la han prohibido. Que nos quiten lo cazado.

Feliz verano, compatriotas. Y nada de tumultos, que ahí está agazapado el mal. Así que corra el aire y que Dios reparta suerte.