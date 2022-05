CEADE reclama a la Junta que retome el proyecto de la EX_A1 y se conecte con la frontera portuguesa

Faltan 18,5 kilómetros (Moraleja-Frontera de Portugal) que supondrían un impulso para el norte de Cáceres y para toda Extremadura.

El presidente de CEADE y el alcalde de Moraleja coinciden en que “esta inversión no puede retrasarse ni un minuto más”.

El presidente de la Confederación de Empresarios y Autónomos de Extremadura (CEADE), Diego Hernández, ha reclamado a la Junta de Extremadura que se retome el proyecto de la EXA1 para acabar el tramo de conexión de esta autovía con la frontera portuguesa, que sigue pendiente del proyecto inicial.

Para el presidente de CEADE esta inversión no puede retrasarse ni un minuto más porque el norte de Cáceres no puede seguir esperando una conexión que es fundamental tanto para el turismo como para la industria o las empresas, puesto que se daría un mejor servicio a los 22 municipios de la Sierra de Gata, además de favorecer las comunicaciones y relaciones comerciales con Portugal y con un municipio de gran tamaño como es Castelo Branco. A esto se suma la puesta en valor de suelo industrial, como las 14 hectáreas disponibles en el polígono de Moraleja y que se sitúan a pie de autovía.

Respecto a los argumentos sobre que no se acomete la obra porque Portugal no la tiene presupuestada, desde CEADE se entiende que se debe realizar cuanto antes, por lo que supone de mejorar para la región, y que luego Portugal se conecte cuando corresponda. Y es que, como ha recordado Diego Hernández, la A5 Madrid-Badajoz concluyó mucho antes de que se hiciera la parte portuguesa, y no fue óbice para que no se hiciera. Luego ya conectó Portugal, algo que se puede repetir aquí. Si hacemos nuestra, parte, ha señalado, “será un incentivó también para Portugal”.

Más reuniones