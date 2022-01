Chanel gana el Benidorm Fest, con polémica incluida, y representará a España en Eurovisión 2022 con la canción “SloMo”

Comparte en redes sociales













No hay ni una año libre de polémicas respecto a la participación de España en el festival de Eurovisión, respecto a la elección de representante y canción.

En la edición 2022, de nuevo ha surgido la polémica en torno a las votaciones. El grito de “tongonazo” no se hizo esperar y se escuchó no solo en redes sino en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm, que estalló, señalando la victoria de Chanel. La votación del Jurado profesional que daba la victoria a Chanel, que al final obtuvo 96 puntos enardeció la opinión de muchos seguidores y no digamos de las redes sociales que aun a la hora de redactar esta crónica siguen incendiadas con opiniones diversas., cuestionando al Jurado por su decisión ya que ni el tele voto ni el de los 350 elegidos habían servido para decantarse o por Rigoberta Bandini con Mamá que se presentaba como la favorita, o por las Tanxugueiras con Terra, más apoyada a nivel político que social.

Lo cierto es que más allá de las polémicas, Chanel ha ganado el Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2022 con la canción “SloMo” tras recibir un total de 96 puntos.

La gala comenzó con el “líder totalitario” Rayden, desde su tribuna en lo alto de la “Calle de la Llorería”. Una escalera y muchos planos de steady cam acompañaban al rapero en su pase a la final.

Unas de las grandes favoritas, Tanxugueiras, destacó con un directo potente y una puesta en escena oscura con toques dorados y blancos. Acompañadas por dos bailarines, las pandereteiras levantaron al público del Palau l’Illa con “Terra” en una de las actuaciones más celebradas de la noche. Muchos cambios de realización respecto al miércoles hicieron que fueran las que más puntos se llevaron del voto demoscópico y el televoto.

Varry Brava volvieron loco al Palau con su homenaje a Raffaella Carrà, “Raffaella”. Un show con mucho colorido, con continuas referencias a la cantante. Plumas rojas, pelucas rubias, lunares, bolas de discoteca sobre el escenario y mil maneras de tocar un piano.

Chanel, número cuatro. Una de las sorpresas de este Benidorm Fest, que se ganó el título de favorita tras su potente actuación del miércoles. Baile, cante y acrobacias acompañaron a la triunfadora con su canción “SloMo” este sábado. El jurado ledio 51 puntos.

Otra de las grandes favoritas, Rigoberta Bandini, presentó su homenaje a la maternidad y el cuerpo de la mujer en el escenario. Hubo teta gigante y teta en las pantallas, además de una coreografía animada con la que el público del Palau l’Illa volcó. “Ay mamá” convenció.

En el sexto puesto actuó Xeinn, que inició su actuación de “Eco” encerrado en una tela circular. Desde ahí, los visuales hicieron un recorrido por distintas películas y series icónicas de los 70, 80 y 90 hasta llegar a la actualidad.

Gonzalo Hermida no pudo actuar tras haber dado positivo por coronavirus este pasado lunes. En lugar de su actuación, se puso el videoclip de “Quién lo diría”, y el cantautor entró en directo por videollamada.

Una de las sorpresas de la noche fue Blanca Paloma, que con su “Secreto de agua” emocionó con una actuación vocal muy potente y una escenografía efectista. Una tela blanca en el suelo, sobre una proyección de agua que generaba un efecto similar a un nenúfar. Desde ahí, se desplegó para generar un efecto de telón.

El Festival de Eurovisión se celebrará el 10, 12 y 14 de mayo en Turín, Italia. Suerte para Chanel.