Todo lo que debes saber sobre el Metaverso

Podría decirse que fue Facebook la primera compañía en hablar del Metaverso, o mejor dicho, en popularizar el término de Metaverso, porque en realidad no se trata de algo nuevo. Sin embargo, cuando Facebook cambió su nombre (el de la empresa, no el de la red social) por Meta, ya dio a entender que eso del «Metaverso» de lo que había hablado Mark Zuckerberg alguna vez pasaba a ser el centro de su estrategia para los próximos años.

No es la única empresa que, desde entonces, ha hecho suya la palabra. Microsoft está preparando AltspaceVR y ha anunciado la compra de ActivisionBlizzard recientemente, incluso Tinder asegura estar desarrollando su propia manera de entender las apps para ligar dentro de un gran metaverso. Pero… ¿a qué se refieren?

Como decimos, el Metaverso no es una idea nueva. A él se relacionan conceptos como el de realidad virtual, realidad aumentada, diseño en 3D… que ya tienen décadas de historia. Incluso se puede hacer referencia al mítico Second Life, ese universo virtual que se popularizó a principios de este siglo y que, en el fondo, no era más que un metaverso.

¿Entonces por qué estamos hablando ahora tanto de él? Porque se ha popularizado el término y porque, tecnológicamente hablando, ahora estamos más desarrollados y existe la capacidad de sacarle verdadero partido a estos entornos virtuales, sobre todo si gigantes como Facebook, Apple, Microsoft o Google ponen el Metaverso en el centro de su estrategia.

En el fondo, Internet es algo «viejo» ya. Tal y como hoy día lo entendemos, tiene casi 40 años de historia y necesita reinventarse. Esa reinvención sería el Metaverso y veremos a ver hasta dónde llega a desarrollarse, porque de momento tampoco se tiene muy claro, dado que se trata de algo «que se desarrollará».

En qué consiste el Metaverso

Para definirlo de alguna manera, se suele señalar que el Metaverso es un espacio online donde se podrá socializar, trabajar… y todo gracias a unos avatares cada vez más realistas. Este espacio estará siempre disponible para cuando el usuario quiera acceder a él, como si entrara a un juego online donde otras personas llevan ya horas jugando y del que se puede desconectar cuando quiera, aunque se perderá qué está pasando allí.

La experiencia en este espacio será más inversiva si se emplean, por ejemplo, unas gafas de realidad virtual, pero lo cierto es que no será obligatorio usarlas. También se podrá participar en él desde ordenadores, dispositivos móviles, etc… la experiencia será distinta, pero también podrá ser satisfactoria en este «universo» que se desarrollará de forma paralela a la vida 1.0, aunque en ocasiones se podrían solapar.

Pero claro, ¿quién fabricará ese Metauniverso? ¿De quién será propiedad? ¿O habrá distintos Metaversos? Muchas empresas trabajan ahora en esta idea y parece difícil dar una respuesta. Quizá cada cual desarrolle el suyo propio, pero… ¿habrá compatibilidad entre uno y otros? ¿será necesario hacerse con unas gafas de realidad virtual distintas para cada uno de ellos?

La solución ideal sería que todos los Metaversos que están desarrollando las distintas empresas puedan ser compatibles entre sí. Esto supone una dificultad añadida: la de que todas ellas se pongan de acuerdo a la hora de crearlo, e históricamente sabemos lo complicado que es esto y cómo finalmente un standard tecnológico acaba imponiéndose sobre el resto (pensemos, por ejemplo, en la supremacía de VHS frente a Beta como sistema de reproducción y grabación de vídeo)

Como comentábamos, cada usuario tendrá su propio avatar, que podrá personalizar y diseñar según desee, incluso comprando complementos para él. Se trata de algo similar a lo que pueden hacer ya los jugadores de Nintendo Switch, al crear su avatar, o lo que experimentan los jugadores de Fortnite, que podría considerarse incluso un Metaverso en sí mismo.

En ese Metaverso, con su avatar, el usuario podrá hacer todo lo que hace ahora en Internet, pero con una experiencia mucho más inmersiva. En este sentido, podría tener una cita virtual con otra persona, ver una película con sus amigos entrando en un cine de ese Metaverso y disfrutar de la historia cada cual desde su casa, realizar videollamadas con realidad virtual…

Las posibilidades son infinitas y, al estar en un estadio tan inicial como el que nos encontramos, no podemos todavía anticipar todo lo que se podrá hacer en el Metaverso, pero seguro que más de lo que uno es capaz de imaginar. Tendremos que estar atentos a los desarrollos que vayan generándose en los próximos meses y años para ir conociendo más de ese futuro Internet que nos espera.

Vía Trecebits