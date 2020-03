Ciudadanos propone que la televisión pública extremeña emita unas horas contenido lectivo para seguir el curso académico

El portavoz adjunto de la formación liberal David Salazar, comparte las medidas adoptadas por Educación pero advierte que Cs Extremadura estará “vigilante” para que se cumpla

Salazar ha propuesto este jueves que la televisión pública extremeña (Canal Extremadura) emita unas horas al día contenido lectivo para que aquellos alumnos que no dispongan de Internet en casa puedan seguir con las clases.

Así, Salazar ha manifestado que el seguimiento de la docencia desde los domicilios “está teniendo una tasa muy elevada” aunque ha señalado que hay zonas de Extremadura “donde Internet no llega” y que son los alumnos más desfavorecidos “los que pueden verse más perjudicados al no estar en igualdad de condiciones”.

Además, el diputado y portavoz de Educación de la formación liberal ha incidido en otro tema como es el servicio de catering a los alumnos que tienen beca de comedor y ha propuesto “ampliar” este servicio a los niños de familias beneficiarias de la rentan mínima extremeña.

Salazar ha indicado que se trataría de “un trámite muy sencillo” al tratarse de datos de los que ya dispone y gestiona la Junta de Extremadura. “Lo proponemos porque en estas circunstancias pueden ser ellos (el eslabón más débil) los mayores perjudicados ante situaciones familiares aun más precarias debido a la crisis del COVID19”, ha defendido.

En cuanto a la sustitución de docentes, que actualmente no se está llevando a cabo, Salazar ha pedido que se reactiven “si no en su totalidad sí parcialmente” porque, ha explicado “los alumnos no pueden verse perjudicados más por esta situación y los sustitutos pueden desarrollar perfectamente las funciones de manera remota”.

En lo referente a la comparecencia de la consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, de este jueves el portavoz adjunto de la formación naranja ha “aplaudido” la decisión de trasladar las oposiciones de Secundaria al año que viene ya que “la incertidumbre afecta negativamente a los opositores y la prioridad de los docentes ahora son los alumnos”.

Aún así ha advertido que su partido estará “vigilante” para que el aplazamiento “no suponga una merma de plazas en el cómputo general”.

Finalmente, Salazar ha señalado que la decisión del gobierno nacional de retrasar las pruebas de la EBAU y su flexibilización “es también un acierto”.

Aún así el diputado de la formación liberal ha destacado que se debe poner “especial énfasis” en que los alumnos de 2º de Bachillerato de este año “no concurran en desigualdad a unas pruebas tan importantes para su futuro”.