Ciudadanos recrimina a Vara que hace mes y medio prometiera la universalización de los comedores escolares y ahora estén a punto de desaparecer

El portavoz de la formación naranja critica que la sanidad y la educación estén “abandonadas” en Extremadura y pide a la Junta que “se centre en lo importante”

El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha recriminado a Vara que hace mes y medio prometiera la universalización de los comedores escolares en la región y ahora “estén a punto de desaparecer”.

Así, Salazar ha recordado que este tema es una “reivindicación” de la formación liberal desde hace más de un año y que fue el mismo presidente autonómico el que, cuando se estaban empezando a negociar los presupuestos y tras responder a una pregunta de portavoz de Ciudadanos, se comprometió a la universalización de los comedores escolares en Extremadura.

Sin embargo, estos días se ha sabido que las seis empresas que operan en los servicios de comedor en la región se plantean abandonar porque no pueden asumir la subida de los costes y, la Junta de Extremadura, tras reunirse con ellos, ha dicho que tampoco puede asumir esa subida.

“Los comedores escolares están en peligro solo un mes y medio después de que nos prometieran su universalización. Esto es una tomadura de pelo, es absolutamente inaceptable”, ha lamentado.

En este sentido el portavoz de la formación liberal ha subrayado que esta situación “es muy grave” porque “los niños extremeños son los más vulnerables de España” ya que, ha explicado, “hay niños que no hacen las tres comidas diarias y que no comen pollo y pescado en toda la semana”.

“El presidente de la Junta debería salir hoy para decir que va a resolver este problema y que no va a haber ningún niño al que le falte un plato de comida en Extremadura”, ha señalado.

SANIDAD

Además, Salazar ha criticado que tanto la sanidad como la educación están “abandonadas” por parte de la Junta de Extremadura y ha pedido a Vara que “se centre” y se tome en serio estos dos pilares fundamentales de la sociedad.

Así, en cuanto a la sanidad el coordinador de Cs ha recordado la convocatoria de huelga que ha anunciado el sindicato SIMEX para los próximos días 23 y 30 de diciembre y 5 de enero.

“Todos sabemos los motivos de esta huelga: falta de medios, falta de profesionales y médicos que están absolutamente al borde el colapso, unos servicios de Atención Primaria y unas urgencias saturadas. Y como siempre los que pagan son los mismos: los profesionales y los más vulnerables, los enfermos”, ha criticado.

En este sentido Salazar ha indicado que este domingo hemos sabido que los profesionales sanitarios del Hospital San Pedro de Alcántara han denunciado estar desbordados pero, ha continuado, “lo mismo pasa en el Hospital de Zafra, de Llerena, de Talarrubias o en cualquier consultorio de cualquier pueblo en el que te dan cita para cinco, seis o siete días cuando ya de nada sirve”.

“Eso no es una sanidad a la altura de lo merece una sociedad, ni de lo que merece Extremadura. Pedimos humildad, sobre todo al máximo responsable de esto, José María Vergeles, que cada vez que contesta a algo lo que sale por esa boca es soberbia, altanería, no es digno de aquel que vela por la sanidad de Extremadura”, ha aseverado.

Así, y aunque el portavoz de la formación naranja ha reconocido que los problemas de la sanidad son comunes en más sitios de España “Extremadura cuenta con problemas concretos como que aquí no quiere venir ningún médico y no se dan soluciones, no hay mayores incentivos ni mayores salarios”.

“Estos son problemas que sí son concretos de Extremadura y debería estar resolviendo Vergeles en lugar de hablar con esa chulería que le caracteriza y que cada vez tiene menos gracia”, ha reprochado.

Por todo ello Salazar ha pedido al gobierno de la Junta de Extremadura que “se centren en lo importante”.

“Sé que están nerviosos por las elecciones pero son más importantes los enfermos y los niños extremeños”, ha asegurado