Constituida una Comisión parlamentaria para analizar los problemas del campo extremeño con la ausencia de Partido Popular y Ciudadanos

La denominación exacta es Comisión no Permanente de Estudio sobre transparencia e interlocución entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria y los precios recibidos por los productores del campo.

La Asamblea de Extremadura ha constituido este miércoles la Comisión no Permanente de Estudio (CNPE-3) sobre la transparencia e interlocución entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria y los precios recibidos por los productores del campo. Forman parte de la comisión nueve diputados del Grupo Parlamentario Socialista y uno del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, toda vez que los diputados del Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía no han asistido a la constitución de la misma. Una vez constituida, la comisión ha procedido a la elección de los miembros de su Mesa. Han resultado elegidos el diputado socialista Juan Antonio González como presidente de la comisión y las diputadas del mismo grupo parlamentario Mari de la Cruz Buendía y Soraya Vega Fernández como vicepresidenta y secretaria, respectivamente. Diputados miembros de la comisión: Grupo Parlamentario Socialista: Juan Antonio Rodríguez, Eduardo Béjar, Andrés Moriano, Carlos Labrador, María de la Cruz Buendía, Rosa Ana Chamorro, Soraya Vega, Monserrat Caldeira y Vicente Valle. Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura: Irene de Miguel.

PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

En relación con este asunto, Gil Rosiña ha lamentado la ausencia de PP y Cs. “Serán ellos –ha añadido– quienes tendrán que explicar a los ciudadanos por qué faltan a sus obligaciones, unas obligaciones por las que cobran un sueldo de diputado”.

La portavoz del Ejecutivo ha concluido criticando a “aquellos que se toman tan poco en serio la representación institucional y la política, aquellos que deciden, como Partido Popular y Ciudadanos, no asistir la constitución de una comisión parlamentaria” que había sido demandada por las organizaciones agrarias.

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que “el problema del campo no se arregla ni con mociones ni con comisiones”. Así, el líder del PP ha criticado que las “dos grandes medidas” del PSOE para solucionar los problemas de los agricultores extremeños hayan sido anunciar mociones en los ayuntamientos y crear una comisión en la Asamblea, a la que no ha asistido el Grupo Popular porque no es el “burladero” para callar el sonido de los tractores en la calle.

Monago: “El problema del campo no se arregla ni con mociones ni con comisiones

Monago ha asegurado que lo que va a seguir haciendo el PP es exigir soluciones a los gobiernos del PSOE en la Junta y en Moncloa, para atender las demandas de los agricultores y ganaderos. Asimismo, ha lamentado que Guillermo Fernández Vara tenga que crear una comisión después de cinco años gobernando ininterrumpidamente, cuando los problemas se arreglan “con soluciones, con medidas, con plazos, escribiendo en el DOE y en el BOE”, en definitiva, con menos palabras y más acción.

El presidente del PP ha rechazado que se haya intentado callar al campo “por lo bajini”, y ha recordado que se intentó a palos hace 20 días y lo intentaron ayer con las “condiciones draconianas” que ponía la Delegación del Gobierno para que no tuviera efecto la huelga. Para Monago, exigencias como interrumpir el paro cada media hora “ni era corte de carretera ni era nada”. Además, ha insistido en que cuando se tiene mayoría absoluta hay que adoptar medidas, pero la Consejería de Agricultura está desentrenada en la gestión del sector agrario.

Baselga: Ciudadanos no participa en la Comisión de Precios porque el campo no puede esperar tres meses a obtener soluciones

El diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos Extremadura, Fernando Baselga, ha señalado este miércoles en Mérida que su grupo parlamentario no va a participar en la Comisión sobre la Transparencia e Interlocución entre los diferentes eslabones de la cadena alimentaria y los precios recibidos por los productores del campo propuesta por el partido socialista porque “el campo no puede esperar tres meses para obtener soluciones”.

Así, Baselga ha incidido en que “una comisión de este tipo es totalmente innecesaria porque todos los que conocemos el sector sabemos perfectamente cuáles son los problemas que está sufriendo”.

Por ello, el diputado de la formación naranja ha señalado que al partido socialista “lo único que le interesa es la foto de todos los grupos constituyendo la comisión para venderlo a la opinión pública”.

Baselga ha propuesto que mañana mismo los grupos parlamentarios y las asociaciones agrarias mantengan una reunión con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, “para ponerle encima de la mesa 10 o 15 medidas para arreglar el problema del sector”.

Irene de Miguel, Unidas por Extremadura: “A la derecha le importa un pimiento los problemas del campo”

La portavoz de Unidas Por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que es “un insulto” el desplante que han hecho PP y Cs al sector primario.

“A la derecha le importa más bien poco los problemas del campo”, ha asegurado la presidenta del Grupo Parlamentario, que también ha añadido que ese plante solo se explica de dos maneras, “o bien PP y Cs no quieren trabajar o les importa un pimiento los problemas del sector primario”.

Además, De Miguel ha afeado esta actitud asegurando que la Comisión de Estudio sobre los Precios en el Campo tiene como objetivo abordar los problemas que sufren los agricultores y ganaderos, “por lo que no entiendo -ha dicho- que gente tan bien pagada quieran trabajar tan poco por los problemas de la ciudadanía extremeña”. “Están instrumentalizando la crisis del sector primario”.