Crisis en los Caballeros de Yuste

Comparte en redes sociales

La Junta Directiva se niega a contestar si cobra o no

La Secretaría contesta:

“No quiero, puedo ni debo atender a su ruego de remitir a todos los miembros de la Real Asociación”

La reforma de los Estatutos de los Caballeros de Yuste, le ha estallado de forma muy grave a su Junta Directiva.

Sobre el proceso en curso, se ha solicitado la intervención de Oficio del Ministerio del Interior con el objeto de devolver la situación al día 2 de octubre de 2021, fecha del inicio de la reforma, y que tras la revisión ministerial, considerar nulos de pleno derecho todos los actos celebrados en relación con el proceso de reforma de los Estatutos desde ese momento hasta la fecha, según ha podido saber DIGITAL EXTREMADURA, DEx, tras consultas pertinentes y al uso.

Entre otros argumentos, se considera que el proceso carece de legitimación ya que «el proceso está en contra de los acuerdos tomados por la Asamblea General, las formas empleadas son ajenas al ordenamiento constitucional y lo previsto en la Ley Orgánica de Asociaciones, y lo hecho es profundamente antidemocrático, machista, oscurantista y desconocedor de las más elementales normas de funcionamiento conforme a lo previsto en el procedimiento administrativo común y en el Estatuto vigente», según ha sabido DEx de fuentes solventes.

Asimismo, se ha manifestado que «Causa a cualquiera profunda vergüenza, tras leer las enmiendas presentadas”, de lo que se ha tenido ocasión por ser documentos anexos a la solicitud registrada, “saber que la Junta Directiva las ha rechazado todas sin excepción porque no encuentra modificación sustancial respecto al texto propuesto.»

Así, si la revisión de oficio prospera, además de volver al punto de partida, se ha solicitado la dimisión, cese, intervención o renuncia de la actual Junta Directiva y su sustitución por una Comisión Gestora.

Precisamente para este sábado uno de octubre, se ha propuesto a la Asamblea General que delegue la competencia estatutaria de redactar el reglamento electoral en el Presidente, con el objeto de que él exclusivamente y sólo asesorado por su Junta Directiva, lo apruebe, «lo que es imposible; por ser competencia exclusiva de la citada Asamblea la de aprobar los reglamentos de la Real Asociación que desarrollan su marco estatutario.»

Por otra parte, señalar que se pretende en la misma redacción del punto propuesto limitar la soberanía de la Asamblea, ya que se establecen cuestiones previas a la decisión de la misma, que marcan las reglas del juego electoral en el que debe enmarcarse la delegación, que consisten en elección indirecta de los cargos ejecutivos y mandatos de ocho años, «sin dar cabida así a la expresión libre y democrática de los miembros que ven tasada y limitada su capacidad de decisión.»

Según se informa, «Especialmente lesivo es el procedimiento empleado para dar acceso a las mujeres como miembros de pleno derecho. Esta organización es una asociación civil, sujeta a la Constitución, y lleva 44 años desde la aprobación de la Carta Magna ignorando y discriminando a la mujer, reconocidas solamente como “Damas de Honor” sin voz ni voto, tras una ceremonia, un tanto cursi, con mantilla y ramo de flores incluido. Pues bien, la Junta Directiva, en vez de incorporar directamente como Damas de Derecho a las Damas de Honor, pretende que estas últimas tengan que solicitar expresamente su equiparación, y aprobarlo en cada caso, sometiendo a las que quieran pedirlo a un filtro de control previo.»

Parece ser que a fecha de este sábado, la Junta Directiva no contesta lo que se considera una pregunta sencilla, «¿Tienen o han tenido retribución, monetaria, en especie, alimenticia u hotelera los miembros de la Junta Directiva? Porque de tenerla han estado incumpliendo la Ley y el marco estatutario, y de no tenerla no se entiende que, preguntados una docena de veces por escrito por el asunto, no contesten sencillamente “NO”.

Las respuestas recibidas son del siguiente tenor: “No quiero, puedo ni debo atender a su ruego de remitir a todos los miembros de la Real Asociación”, lo que se considera sin duda, como » todo un ejemplo de transparencia y democracia que no necesita mayor comentario.»

Además, se resuelven preventivamente las intervenciones que pueda haber en la Asamblea de este sábado uno de octubre, si llega a celebrarse: “en posibles intervenciones que pueda llevar a cabo en próximas Asambleas en el sentido de seguir faltándonos al respeto, con falsas acusaciones y continuas descalificaciones, nos veremos abocados, y muy a nuestro pesar, a tener que abrirle el correspondiente expediente de expulsión de nuestra Asociación”.

Así las cosas y según diversas opiniones: «Todo emana un estilo de tufo rancio, en todo ajeno al ordenamiento constitucional y a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Asociaciones y el Reglamento que la desarrolla, que ya veremos en qué y cómo termina.»