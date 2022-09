María Guardiola, PP, en Zafra: Los seguros de sequía en pastos no reconocen la situación real que sufren los ganaderos

Comparte en redes sociales

Hoy,ha recalado en la Feria Internacional Ganadera de Zafra, en su periplo por toda Extremadura, la presidenta de los populares extremeños, María Guardiola, que ha aprovechado la ocasión para señalar que » Hay que actuar sobre lo urgente y también revisar lo que no funciona, como los seguros de sequía en pastos, que no están reconociendo la situación real de la sequía, y que no indemnizan a los ganaderos. Es lo que pide el sector y creo que es de justicia. »

Asimismo, y entre otros considerandos, Guardiola ha declarado que » No se puede estigmatizar a los cazadores porque son cuidadores de la sostenibilidad medioambiental, y también hay que tumbar los ataques al consumo de productos cárnicos o a quien señala a los ganaderos como responsables del cambio climático.»

Por último, la feja de los populares extremeños ha espetado que debido a la sequía extraordinaria que se padece, » Hay que adoptar medidas extraordinarias, y la ganadería sufre los ciclos económicos, las inclemencias del tiempo, los efectos de la guerra, pero nadie concibe que un sector estrella sufra además la falta de acción y voluntad política.Sin lluvia no hay pastos, y si falla la base de la alimentación ganadera se disparan los piensos y, la inflación, dispara otros insumos, necesitamos una respuesta eficaz. «