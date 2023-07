CSIF lamenta que hayan sobrado 38 plazas de funcionario en las oposiciones de la enseñanza pública en Extremadura

La Central Sindical Independiente y Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas en Extremadura, lamenta que hayan quedado desiertas 38 plazas de funcionario de carrera de las 529 ofertadas en las oposiciones de la enseñanza pública de Extremadura.

Un dato que ha obtenido CSIF tras realizar un estudio de los aprobados en las distintas especialidades de los cuerpos docentes convocados y que consideramos penoso ya que se hace un gran esfuerzo para que la oferta pública de empleo, para ser cubierta en oposiciones, sea la mayor posible y generar estabilidad.

Principalmente, estas 38 plazas, corresponden a especialidades que imparte todas las enseñanzas de la Formación Profesional, 3 son de Conservatorio y una es de Portugués de EOI.

En este sentido, cabe señalar, que este año se están celebrando los procesos de oposiciones de los cuerpos de Enseñanza Secundaria, Conservatorio, Escuela de Idiomas y Especialistas en Sectores Singulares de FP, y aunque aún continúa el procedimiento con la baremación de méritos hasta que en próximos días se publiquen los aprobados definitivos, las pruebas de examen ya han terminado.

Felicitamos a todos los aprobados, opositores y tribunales, que están desarrollando un gran esfuerzo con olas de calor y largas jornadas para cumplir los plazos fijados. Situaciones que CSIF ha demandado a la Consejería de Educación.

Desde CSIF esperamos que se hayan nutrido las listas de interinos para que no haya problema en la cobertura de vacantes y sustituciones el próximo curso, y no tenga la Consejería que publicitar anuncios urgentes, continuamente, para atender estas necesidades. Pero lamentablemente se pone de manifiesto que las administraciones educativas no dan estabilidad a profesionales de diversa índole para que den el salto a la Enseñanza de la Formación Profesional y motiven al profesorado.

Por otra parte, CSIF reclamó a la Dirección General de Personal Docente que no estaban contabilizados los días de nuestras sentencias ganadas en el Tribunal Supremo de los primeros días de septiembre de los cursos 18/19 y 19/20 en las listas de interinos. Estas sentencias reconocen el derecho a los interinos a estar contratados desde primeros de septiembre, igual que los funcionarios a los que sustituyen. En ejecución de estas sentencias, hemos conseguido que se cuenten estos días en el listado de interinos a 2465 afectados, que según sus circunstancias oscila entre 5 y 12 días de experiencia docente, que CSIF ganó para todos. Los interesados pueden comprobar que se les han sumado estos días en el listado publicado el pasado 12 de juli