De esto y lo otro

Cartas acehucheñas

Estimados compatriotas: En la última carta largué alguna cosa sobre lo que se hablaba, y se habla, en nuestra patria. Y en esta un poco más. A ver si nos entendemos. Por ejemplo. Tal vez se oiga aún un fenómeno de pronunciación que se llama “epéntesis de la i”, que consiste en meter esa letra en medio de algunas palabras. “Matancia”, “quiziás”, “alabancia”. Algo que está en regresión, o sea que va para atrás, es el cierre de o final en u, y de e final en i, por ejemplo: “zapateru”, “abaju”, “airi”, “dienti”. Bueno, sí, así pronunciamos muchas veces; pero es porque nuestros antepasados leoneses nos dejaron esa marca. No sólo en el pueblo sino en toda la zona oeste de la provincia. Otra cosita y lo dejo para más adelante: ¿Se oye aún “idil” en vez de decir, y “hadel” en vez de hacer? Poco ¿verdad? Hace cincuenta o cien años se oía mucho más. Dejamos el habla y miramos un poco la historia.

En el siglo XVI, dice la Wikipedia, o el que lo ha puesto ahí, que el pueblo llegó a tener 800 habitantes. Muchos me parecen, pero en fin; pero las cosas no iban como Dios manda. Vasallaje por todos lados hacían un martirio la vida de nuestros paisanos. Al Comendador de la Orden la décima parte de todo lo que les daba el trabajo y la tierra: trigo, cebada, miel, uvas, frutas, y uno de cada diez animales que tuvieran: pollos, cerdos, cabritos, corderos, etc. Bueno, una esclavitud, y encima los de Coria la tercera parte de los ganados que pastaran al norte del camino de Ceclavín. Y el vasallaje continuó hasta que Juan de Morales y unos cuantos se hartaron y pusieron remedio. Ya lo hemos contado muchas veces; pero lo repetiremos, si es menester.

Dice el estribillo de un son cubano: ¡Cómo cambian los tiempos! Venancio, ¿qué te parece? Y tiene razón: Yo salí una mañana de verano con Rosendo “Petaca” camino de la barca. La pasamos y subimos por San Cristóbal a Garrovillas. Unos tramos a pie y otros sobre aquel pobre burro, “El Pardo”. Comimos en casa de mi tía Pilar. Por la tarde toros… Hasta la próxima.