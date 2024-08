Deco, segundo capitán del Cacereño : «Somos una plantilla igual de competitiva que la del año pasado»

Fernando Pérez Quijada, “Deco”, (Puebla de Argeme, Cáceres, 25 de enero de 1996) es uno de los 10 jugadores que continúan en el Cacereño de la plantilla del año pasado, Deco disputó 25 partidos, 22 como titular, anotando dos goles en una temporada que individual y colectivamente comenzó de menos a más.

Desde un inicio no deseado, donde le costó encontrar su mejor juego, hasta consolidarse en la medular verdiblanca, convirtiéndose en un pilar fundamental del juego del equipo, lo que le ha servido para ser nombrado como segundo capitán de la plantilla.

-¿Cómo valoras la temporada pasada?

Una temporada que fuimos de menos a más, ganamos el primer partido, pero luego vino una mala racha hasta principios de enero. Al final conseguimos reaccionar a tiempo, no conseguimos el objetivo de entrar en fase de ascenso, pero conseguimos el billete para la Copa del Rey, un gran premio para el equipo y los aficionados.

Respecto a lo individual, igual que el equipo, de menos a más. Empecé sancionado dos partidos, luego encadené un par de lesiones, por lo que me costó arrancar, después recuperé la forma y estuve muy cómodo en el campo.

-Eres uno de los jugadores que continúa del año pasado, ¿tuviste siempre claro que querías quedarte aquí?

Sí, mi primera intención era quedarme aquí, mi pueblo está cerca, a 50 minutos, eso también tira. Cuando acabó la temporada, Francis me comunicó que contaban conmigo y no nos costó mucho llegar a un acuerdo.

– ¿Cómo afrontas esta segunda temporada en el equipo, además del hecho de ser segundo capitán?

Este año es diferente, tengo una mayor responsabilidad, lo de ser segundo capitán no me lo esperaba, hay más jugadores que llevan el mismo tiempo que yo en el equipo. Es una gran responsabilidad; el brazalete lleva muchas cosas por detrás; estoy muy contento e ilusionado. Aunque sea solo mi segundo año la afición es muy cercana y te apoya mucho.

-Segundo año trabajando con Julio Cobos, ¿qué tal la experiencia del primero?

Muy bien, la verdad, yo le conocía de haberme enfrentado a sus equipos, aunque no tenía referencias internas. Es un entrenador bastante exigente, que sabe lo que te pide, da oportunidad a todos los jugadores, no se casa con nadie, todos van a tener su oportunidad; a mí me gusta mucho.

– El club ha realizado 10 fichajes, ¿cómo ha sido el primer contacto con ellos?. ¿Alguno que la vaya a “romper”?

Muy bien, hemos tenido una pretemporada que los resultados no han acompañado del todo, pero ahora eso no es lo importante. Somos un equipo igual de competitivo que el del año pasado, el vestuario está muy unido, y todos tenemos ganas de que nos vaya bien.

A mí el que más me ha sorprendido es Sanvi, ya no solo por su gran envergadura, si no porque también tiene muy buen pie. No me lo esperaba así; va a ser uno de los que más sorprenda a la afición.

-Hablando de la pretemporada, ¿cuáles han sido las sensaciones?

No ha estado mal, ha habido alguna victoria en los minutos finales, algún partido más espeso, es normal. Primeros entrenamientos, aumento de cargas… Todavía no tenemos todos los mismos conceptos; estamos conociéndonos también, necesitamos más tiempo.

Por mi experiencia podría decir también que incluso cuando mejor inicias la pretemporada, más te cuesta después el inicio de la liga; puedes confiarte. Esto te da un toque de atención que a veces es necesario.

-¿Cómo se encuentra anímica y físicamente el equipo de cara al inicio de mañana?

Tenemos muchas ganas de empezar ya, de competir en serio. Estamos preparados, físicamente nos encontramos muy bien, ya se vio el otro día contra el Talavera, obviamente es pretemporada y se nota, pero el equipo está muy bien físicamente y con hambre de ganar.

-Por sanción verás el primero desde la grada, ¿cómo se siente empezar así?

Sinceramente, es una mierda, tener que estar el primer partido fuera del campo. No puedes competir, además, con el primero hay siempre muchas ganas, más jugando en casa. Se me está haciendo larga la semana, pero estoy muy confiado en que los compañeros que estén van a dar el 100% y seguro tenemos un buen resultado.

-El grupo V está siempre muy igualado, ¿esperas lo mismo este año?

Este grupo lo es todavía más, pero ya la categoría es muy igualada, hay equipos con más presupuestos que otros, pero al final todos compiten. Los jugadores son muy parecidos unos a otros, no te puedes confiar con ninguno, tienes que estar siempre atento. Va a ser una liga igual de igualada que la del año pasado.

-¿Cuál es el objetivo para esta temporada?

Lo fácil sería decir mirar hacia arriba, pero es una liga muy complicada. Creo que el inicio de la temporada va a marcar donde vamos a estar. El objetivo es asegurar los puntos de la permanencia, como el año pasado, en el momento en el que lo conseguimos empezamos a mirar hacia más arriba; ese es el primer objetivo, conseguir los puntos necesarios para la permanencia, y ya de ahí empezaremos a mirar hacia otros más altos.

-El año pasado el equipo no tuvo el mejor de los comienzos, ¿cómo se maneja anímicamente la posibilidad de que se repita un inicio complicado?

Ya sabemos que los inicios son muy importantes. Si encadenas una racha de buenos resultados, anímicamente afrontas los siguientes de otra manera, de lo contrario comienza la presión de empezar a puntuar, entras en el círculo de mirar más abajo que arriba, como pasó el año pasado. Tenemos ganas de empezar bien, encima en casa con el apoyo de los nuestros.

-Un mensaje final para la afición…

Estoy deseando verles en el estadio, necesitamos que nos apoyen; los primeros partidos van a ser los que marquen el devenir de los siguientes, además, empezamos en casa, con su apoyo seguro que todo va a ser mucho más fácil.

Fotografía: @mafiadelarte