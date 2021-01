Denuncian la desaparición del servicio de transporte de viajeros por carretera en el Valle del Ambroz donde residen miles de personas

Comparte en redes sociales













“Nos dirigimos a ustedes alarmados por la desaparición de los servicios de transporte de viajeros por carretera que, desde hace meses, viene sufriendo nuestro municipio de Hervás y que afecta a toda la comarca del valle de Ambroz, norte de Extremadura, donde residimos miles de personas”.

Así se expresan, entre otros considerandos, vecinos de la comarca del Ambroz en una carta enviada a la Dirección de Digital Extremadura, que por su interés reproducimos en su integridad:

” El número, frecuencia y destinos de los autobuses con salida y llegada a nuestro municipio se han visto progresivamente mermados hasta desaparecer, provocando así la incomunicación total con los principales núcleos de conexión, situación que a menudo ha sido justificada por las empresas responsables y hasta por las Administraciones Públicas por una supuesta disminución de la demanda y en consecuencia pérdida de utilidad (¿Rentabilidad?) en la oferta de estos servicios.

Desde luego que no se puede pretender un aumento, ni siquiera la existencia de usuarios, si primero no se ofrecen los servicios que estos demandan. Además, resulta sinceramente escandaloso que la existencia o no de un servicio esencial, como el transporte público interurbano, esté condicionada exclusivamente por criterios de rentabilidad.

Señoras y señores responsables de las administraciones locales y autonómicas, ¿acaso no pagamos impuestos los habitantes de las zonas rurales como para que tengamos que depender de criterios fríamente mercantilistas a la hora de contar con un servicio de transporte?

La llegada del covid ,precisamente, ha puesto en evidencia algunos hechos contradictorios en cuanto a los factores económicos que parecen ser los únicos que priman, aún por encima del deber de las Administraciones de ofrecer servicios dignos a los ciudadanos, entre ellas, el monopolio de ciertas compañías de transporte de viajeros que pese a recibir subvenciones públicas, esto es pagadas por todos, también por los que tienen necesidad de viajar en transporte público, y aprovechando la pandemia han recortado aún más sus servicios, que ya eran escasos, hasta hacerlos desaparecer y no es una excusa válida la aplicación de medidas de seguridad contra la pandemia que obligan a una poco rentable reducción de la ocupación de autobuses, pues parece lógico suponer que ese dinero público recibido por las compañías precisamente debería compensar la supuestamente escasa rentabilidad de los servicios.

La situación en que se encuentran muchas poblaciones del medio rural es muy frágil e injusta y la problemática del transporte, unida a otras desatenciones y carencias, no hace sino agravar la dramática despoblación de buena parte de los municipios rurales españoles, en cuya reversión deberían implicarse plenamente las administraciones públicas correspondientes, y ojalá, si esto no resulta demasiado ingenuo para los tiempos que corren, empresas de todo tipo con una conciencia, no solo de rentabilidad sino de responsabilidad social.

Los habitantes de los núcleos rurales merecemos gozar de una calidad de vida equiparable a la de quiénes viven en las ciudades y no ser considerados ciudadanos de segunda, cuando, entre otras cosas, se nos exigen las mismas responsabilidades fiscales.

La necesidad de transporte de población ¿Debe depender exclusivamente de los criterios de rentabilidad de compañías privadas?

Se hace urgente ofrecer alternativas al transporte público de viajeros. En el caso de nuestra localidad realmente resulta inaudito que viviendo en un municipio con miles de habitantes, en una zona de fácil conexión con las principales vías y con áreas dónde reside un gran número de gente mayor y vulnerable se hayan suprimido las líneas que nos conectaban con la capital, con los principales centros urbanos del país, e incluso con la cercana ciudad de Plasencia, dónde se encuentran los hospitales y otros servicios básicos.

Por tanto demandamos con urgencia que se preste la máxima atención al tema del transporte público por carretera en las conexiones de Hervás, el restablecimiento del servicio y se apliquen soluciones que garanticen tanto el número de viajes como su frecuencia y variedad de destinos, así como el necesario cuidado y mantenimiento de la estación local de autobuses, que desde hace tiempo se encuentran en un deplorable estado de abandono.”

El próximo domingo tendremos una reunión vecinal informativa donde decidiremos qué medidas podemos adoptar para reclamar este servicio esencial.”

Los vecinos de Hervás