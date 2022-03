Descubre 5 reglas de la mente, por María Campos

Comparte en redes sociales













Sabiendo ya lo importante que es en tu vida conocer las reglas de la mente, vamos directamente a la primera de ellas:

Regla nº 1: La mente no puede sostener creencias contradictorias.

La mente subconsciente todo el tiempo está escuchando. Nunca descansa.

Oye todo lo que le dices y lo entiende de forma literal.

Por ello cuando le damos información contradictoria, se bloquea y para avanzar, elige “libremente” lo que cree que quieres.

Con algunos ejemplos lo verás mejor:

-Quiero estar más delgado, pero quiero seguir comiendo esos dulces que tanto me gustan.

-Quiero estar en forma, pero no quiero dedicar tiempo a hacer deporte.

-Quiero iniciar mi propio negocio, pero es muy difícil tener éxito.

-Quiero quedarme embarazada, pero quiero adelgazar.

Y así podríamos seguir la lista.

Cuando le das a tu mente continuamente mensajes contradictorios como lo quiero, pero no lo quiero. Tu mente, no sabe a dónde enfocar.

Así que dile siempre a tu mente lo que quieres.

Haciendo esto, día tras día irás ganando claridad.

Regla nº 2: Cada pensamiento provoca una reacción física en tu cuerpo.

La mente y el cuerpo son dos partes de un mismo todo, que eres tú, por lo que lo que tu mente piensa, tu cuerpo lo copia.

Por ejemplo, cuando suena tu despertador cada mañana y el primer pensamiento que te viene es: “hoy he dormido fatal, a ver si puedo dormir un poco más”. Sientes tu cuerpo literalmente más pesado, con poca energía y ralentizado. En cambio, se da la misma situación, la misma noche horrible. Pero tu primer pensamiento es: “que ganas de tomarme esa taza de té que tanto me gusta y empezar mi día”. Automáticamente sientes tu cuerpo liviano, enérgico y con ganas de salir de la cama. Porque en todo momento estamos respondiendo a nuestros pensamientos.

Regla nº 3: En lo que te enfocas, tienes más.

A la mente no le importa si lo que piensas en bueno o malo, verdadero o falso, correcto o incorrecto, saludable o no. Sólo se centra en alcanzar y crear aquello en lo que te enfocas, aquello en lo que estás dirigiendo tu atención y energía. Lo que piensas, lo creas.

Regla nº 4: En una batalla entre la emoción y la lógica. La emoción siempre gana.

La emoción es mucho más fuerte que la lógica porque es una reacción inmediata a un acontecimiento.

Así que para ir en dirección que quieres, tienes que crear una emoción fuerte.

Por ejemplo, cuando estás enfocado en perder peso y vas a un restaurante, tienes la carta en tus manos y ves una jugosa y apetitosa hamburguesa acompañada de unas deliciosas y sabrosas patatas fritas. Sólo de leerlo empiezas a salivar.

Pero sabes que debes elegir algo saludable como una rica y nutritiva ensalada.

En ese momento es cuando tienes que aumentar tu emoción frente a la comida saludable y nutritiva para enfocar el poder de tu mente en lo que realmente quieres.

Por lo que ves, lo bien que te va a sentar la ensalada, lo orgulloso que te vas a sentir contigo mismo cuando te hayas comido lo que te ayuda a verte y estar a gusto y en paz contigo mismo, a sentirte bien cuando, te respetas y priorizas.

Esto te hace sentir tan fuerte y empoderado que genera una emoción mucho más fuerte que la que te ha provocado la idea de comer la hamburguesa.

Regla nº 5: Tu mente está programada para rechazar lo que no le resulta familiar y volver a lo que sí lo es.

La mente está programada para repetir una y otra vez lo conocido.

Para realizar cambios significativos en tu vida tienes que hacer lo no familiar (o desconocido), familiar (o conocido) y lo familiar (o conocido) no familiar (o desconocido), porque seguir repitiendo todo de la misma manera que lo has hecho hasta ahora, te mantendrá en el mismo lugar donde, seguramente, no quieres estar. Cuando cambias tus hábitos, cambias tu vida.

Recuerda, ahora que tienes este conocimiento en tu poder: ¡úsalo!

