Más de 30 corales extremeñas participarán en el evento simultáneo LOS COROS POR LA PAZ, que tendrá lugar en cientos de ciudades europeas

Con el objetivo de unir miles de voces con un canto sencillo y unánime por la paz, interpretando el canon tradicional ‘Dona Nobis Pacem’, la participación de las corales extremeñas no se ha hecho esperar y a fecha de hoy son treinta y seis las que ya se han sumado, además de aquellos ciudadanos que a nivel personal se vayan a sumar a tan magno acontecimiento musical y solidario en tiempos tan convulsos como los actuales, en los que destaca la guerra de Rusia con Ucrania.

Se trata de un encuentro de canto común por la paz, de forma simultánea, por parte de los coros en todas las ciudades de Europa que quieran sumarse.

Será el próximo domingo 27 de marzo a las 12:00 horas en las plazas más significativas e importantes de las ciudades.

En Extremadura son Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, D. Benito, Fregenal de la Sierra, jerez de los caballeros, Trujillo, Villanueva de la serena, Malpartida de Cáceres, Almendralejo y Casar de Cáceres.

Las corales extremeñas que hasta el momento se han comprometido son:

Coral de Almendralejo, Coro Vocalis, Colegio Santa Teresa Coral Municipal, Ars Vetera de Villanueva del Fresno, CorazonEx Solidarios Extremeños, Coro Cauri de la ONCE Badajoz, Harmoneyes Vocal Músicos Solidarios sin Fronteras, Parroquia de Guadalupe, Agrupación Coral de Don Benito , Coro Parroquial Santa Maria ,Fregenal de la Sierra, Coral Frexnense, Coro de Cámara Amadeus, Coral de la Escuela Municipal de Música , CEIP SOTOMAYOR Y TERRAZAS, Asociacion Cultural “Ubi Sunt?”, FECOEX (Federación Extremeña de Corales) , Coro Arte Vocal Cáceres, Coro IES Universidad Laboral Cáceres, ,CCAA Provincia Ciudad Coordina Coro / institución Conservatorio profesional música Cáceres, Coral In Pulso, Coral Santa María de la Montaña, Coro del IES El Brocense, Coro Diocesano San Pedro de Alcántara ,Coro Francisco de Sande, Coro Isaac Albéniz de la Asociación de Padres del Conservatorio de Cáceres, Coro Juvenil del C.O.M. “Hermanos Berzosa”, Escolanía del C.O.M. “Hermanos Berzosa”, Orfeón Cacereño , Coral Cynara, Música del Casar de Cáceres,, Coral Municipal Julio Terrón de Malpartida de Plasencia , Coro de Cámara Ars Nova de Plasencia, Orfeón Ciudad de Plasencia, Coros Extremeños de Plasencia.

La obra que se va a cantar es el tradicional canon «Dona Nobis Pacem» a tres voces, a capella.

De forma presencial se reunirán los coros en las zonas más emblemáticas de cada ciudad. Y al mismo tiempo se unirán todas esas imágenes en directo mediante videoconferencia y se emitirán en redes sociales y los medios de comunicación que se adhieran como Digital Extremadura, www.digitalextremadura.com

Por último señalar que el propósito principal es unir a miles de personas amantes del canto coral de toda Europa durante unos minutos para entonar un sencillo himno que pida por el restablecimiento de la paz en Ucrania y en todas las regiones del mundo azotadas por la guerra