Monago subraya que Feijóo ha dejado su zona de confort con cuatro mayorías absolutas para remangarse por España

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha subrayado que Alberto Núñez Feijóo ha dejado su zona de confort con cuatro mayorías absolutas para “remangarse por España”. Ante un auditorio abarrotado por más de 1.000 personas, Monago ha asegurado que “hoy todos nos miran”, tanto los que ven en Feijóo un rival, como los que saben que es “una esperanza y una alternativa” al peor gobierno de todos los tiempos.

José Antonio Monago ha destacado que Alberto Núñez Feijóo da el paso “más importante” en el momento “más decisivo”, y “nos vamos a poner a tu lado”, unidos y leales siempre por España. Asimismo, Monago ha afirmado que hoy es día para “emocionarse y darte las gracias de corazón”, porque el candidato a la presidencia del PP nacional ha querido cerrar campaña con los afiliados y amigos del PP extremeño y “queremos que te lleves nuestro respeto y cariño”.

El líder del PP extremeño ha insistido en que todos queremos un gobierno que escuche la voz de la calle y se deje el alma en nuestros pueblos y Núñez Feijóo es “muy sensible a este grito”, y es por ello que España y Extremadura “te necesitan”. Además, Monago le ha agradecido personalmente que, a pesar de no poder venir en un tren del siglo XXI, Feijóo haya venido a explicarnos el siglo XXI que quiere para los españoles, y lo haga desde una tierra que no es la España vaciada, sino que está llena de buena gente, de gente trabajadora.

El presidente Monago ha aseverado que Alberto Núñez Feijóo viene aprendido y podría presidir mañana el Consejo de Ministros, ya que cuenta con una trazabilidad acreditada, y es un “pata negra” para servir a los españoles. Monago ha manifestado que, cuando se trata de arreglar problemas “siempre está el PP”. Así, ha recordado que, cuando gobernó Extremadura, partimos del segundo mayor déficit del país, con un crecimiento negativo de la economía, y dejamos el gobierno con crecimiento positivo, exportando, innovando y evitando la sangría de la emigración de los jóvenes

SÁNCHEZ HA ABANDONADO AL MUNDO RURAL

Monago ha afirmado que no hay nada más grande para un extremeño que su pasión por España, y “cuanto más amamos a Extremadura, más amamos a España”. Otros, en cambio, han hecho estrategia de lo contrario y han jugado a las trincheras, renunciando a sus principios y coqueteando con los que odian a España, y eso, Extremadura no lo perdona. Como tampoco perdona que se maltrate al campo, se olvide a nuestros pueblos o no se ame al país, y por eso se necesita a una persona al frente del PP como Alberto Núñez Feijóo.

En este sentido, Monago ha reiterado que el PP está con nuestro campo porque estamos con nuestra gente, esa gente “noble y valiente” que no puede con más palos ni con más excusas ni con más mentiras. El líder del PP extremeño se ha referido a las miles de personas unidas hoy por la defensa del mundo rural. “España huele a campo, no solo a ambientador de despacho”, ha dicho Monago, y ha tenido palabras para los muchos simpatizantes que han estado en Madrid defendiendo “nuestro adn”.

José Antonio Monago ha explicado que en el acto de cierre de campaña en Mérida hay gente de pueblos y de ciudades, pero sobre todo “muy buena gente”. En cambio, ha recalcado el líder del PP, el gobierno de Pedro Sánchez tiene abandonado al mundo rural; un gobierno que olvida el día a día de los españoles mientras que Fernández Vara, “que es de aquí”, le sigue el juego y permite el ataque a la agricultura, a las granjas, a la caza, a los toros y a todo lo que no encaje en su ideario oficial.

Refiriéndose de nuevo a Feijóo, Monago ha asegurado que “vamos a tener a un buen gestor” y también a “una buena persona” como presidente. Además, ha insistido en la necesidad de recuperar la confianza y “todos sabemos” que el paso a la presidencia del PP es el paso previo a la presidencia del Gobierno de España. Monago ha subrayado que “vamos a seguir siendo ese partido de mayorías”, referente en el país. “Vamos a salir más unidos después de este congreso, porque tenemos que volver a gobernar para mejorar la vida de la gente”, ha apostillado.