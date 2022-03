Feijóo dice en Mérida que, al igual que Andalucía, el PP conseguirá que España “se levante” para tener un Gobierno mejor

El candidato a la Presidencia del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que, al igual que Andalucía consiguió levantarse tras cuatro décadas de socialismo, todos los populares unidos conseguirán que España se levante para tener un Gobierno mejor, algo para lo que es necesario un PP grande, abierto al mundo, sin complejos, propositivo y que salga a por todas.

De este modo se expresaba en un mitin celebrado en Torremolinos en el que también intervino el líder del PP andaluz, Juanma Moreno, del que puso en valor su “liderazgo tranquilo” y al que definió como un político “que no vocifera, pero se le escucha sobre los demás, que no impone, pero convence; y que no presume, pero sabe gestionar”.

UN GOBIERNO SIN RESPONSABILIDAD

Durante su discurso, Feijóo cuestionó que la Administración central tenga como principal preocupación regatear los problemas, tal y como hace retrasando la bajada de impuestos y culpando de ello a las Comunidades. “Si tuviésemos la capacidad les aseguro que los bajaríamos”, aseveró recordando que, mientras los Gobiernos del PP siempre reducen la presión fiscal, los del PSOE afirman que lo tienen imposible.

Según insistió, los españoles no se merecen un Ejecutivo que se dedica a buscar disculpas, necesitan que se bajen los impuestos ya y que se ayude a las familias que peor lo están pasando. “Un Gobierno que esquiva todas las responsabilidades es un Gobierno irresponsable. Un Gobierno que solo se dedica a ganar tiempo acaba perdiendo las riendas del país”, añadió.

“¿Acaso podemos mirar a la cara a los españoles y decirles que la culpa de la política económica de los últimos años es solo de Putin? Ya basta”, manifestó explicando que, en momentos complicados, un buen gobernante asume y ejerce sus responsabilidades, mientras uno malo busca excusas y distribuye culpas.

Además, aclaró que nuestro país no es una suma de los intereses electorales de los partidos, un mapa de Tezanos, ni un plató de televisión, aunque el presidente del Gobierno quiera convertir en eso La Moncloa para rodar su propia biografía. “Menos ego y más yo hago”, dijo dirigiéndose a Sánchez.