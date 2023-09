Diez personas con discapacidad reciben formación desde COCEMFE CÁCERES y consiguen mejorar su empleabilidad

COCEMFE CÁCERES ha desarrollado durante el año 2023 un proyecto con el

que ha proporcionado formación para fomentar la empleabilidad de diez

personas con discapacidad

• Al acto de entrega de diplomas han asistido el Concejal de Recursos

Humanos, Empleo, E-Administración y Deporte del Ayuntamiento de Cáceres

y la Directora de la Agencia Territorial de la ONCE en Cáceres

• Este proyecto forma parte del Programa Operativo de Inclusión Social y

Economía Social (POISES) “Uno a Uno” de Fundación ONCE cofinanciado por

el Fondo Social Europeo

Un total de diez personas con discapacidad de la provincia de Cáceres

han participado durante el año 2023 en el proyecto “Formación para

personas con discapacidad y mejora de su empleabilidad”, ejecutado por

COCEMFE CÁCERES, con el que han adquirido competencias profesionales

para el futuro laboral relacionado con el curso. Con este proyecto,

presentado a través de la Confederación Española de Personas con

Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), se ha conseguido que los

alumnos alcanzaran conocimientos relacionados con la formación “Auxiliar

de servicios, control de accesos y zonas reguladas de aparcamiento”.

Debido a que hay un número importante de personas con discapacidad que

adolecen de una formación específica que les capacite para incorporarse

a un puesto de trabajo y para el desempeño de la actividad laboral,

desde COCEMFE CÁCERES se apuesta por este tipo de formaciones donde se

combinan los conocimientos teóricos y prácticos. Para que este proyecto

fuera posible se comenzó con la difusión, colaborando con diferentes

entidades públicas y privadas. Se hizo una selección de personas con

discapacidad que se encontraban en búsqueda activa de empleo.

Finalmente, se ha dado cierre a este curso el día 26 de septiembre en el

salón de actos de COCEMFE CÁCERES, contando con la visita de Emilio José

Borrega, Concejal de Recursos Humanos, Empleo, E-Administración y

Deporte del Ayuntamiento de Cáceres y María Isabel Góngora, Directora de

la Agencia Territorial de la ONCE en Cáceres.

Este proyecto forma parte del Programa Operativo de Inclusión Social y

Economía Social (POISES) de Fundación ONCE “Uno a Uno” cofinanciado por

el Fondo Social Europeo.

En el marco de sus fines fundacionales, Fundación ONCE considera

actividad prioritaria la formación y el desarrollo profesional de las

personas con discapacidad. Para ello, desarrolla programas dirigidos a

personas con discapacidad en situación de desempleo y acciones

formativas que faciliten su inclusión laboral.

La entidad COCEMFE CÁCERES es una organización no gubernamental

constituida en 1983. Está conformada por la unión de trece asociaciones

que se encuentran repartidas por toda la provincia de Cáceres. Declarada

entidad de carácter social, representa a las personas con discapacidad

física y/o orgánica. El fin primordial que persigue es que la

discapacidad deje de ser un obstáculo para la plena inclusión a través

de la participación social, integración laboral y normalización de la

imagen del colectivo en la comunidad.