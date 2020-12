ECHENIQUE, POR QUÉ NO TE CALLAS?

Comparte en redes sociales













El todavía diputado Echenique es vivo ejemplo de la más elemental falta de ética en política que padecemos en España y frente a la cual cabe una necesaria y ejemplarizante reacción de la sociedad española, de todo signo y condición, que permita que nuestros políticos sean lo que deben ser y en política se apliquen los estándares de conducta y comportamientos propios de la Unión Europea, primer mundo en cuanto a democracia, exigencia social y política y libertades, en definitiva el mundo occidental.

Quizás Echenique, influenciado por sus orígenes argentinos, sociedad mucho más permisiva con los políticos condenados por los tribunales de justicia, crea que en España puede hacer lo mismo, pero se equivoca, esto no es Argentina, ni va a a serlo; una república tampoco por mucho que se cansen de repetirlo, y otra Venezuela chavista menos. Por esa razón, porque nosotros no somos argentinos, usted está sentenciado, no sólo por defraudar a la Seguridad Social y por llamar violador a quien no lo fue, sino también está sentenciado políticamente porque en España con esas sentencias a sus espaldas y si tuviese enfrente un adversario político que se digne usted no podría abrir la boca, pues sólo hay que ponerle frente al espejo de sus condenas para silenciarle.

Echenique es un portavoz disminuido, limitado y amortizado políticamente, por eso ya ni le responden ni casi le publican, esta muerto y no se entera, huele y no se huele, pero todo se andará. Y se andará porque en España se puede ser o no votante de Podemos; entre los primeros se puede tener vergüenza o no tenerla; y si se tiene, quién puede votar a quién aun compartiendo ideología defrauda y acusa de graves delitos en falso?

Pues sólo pueden votar a Echenique y a todos los políticos que mantienen idénticos comportamientos aquellos que teniendo prejuicio ideológico anteponen sus ideas a la honradez, la virtud y la honestidad; aplicando una doble vara de medir que permite todo al propio y nada al adversario…fíjense:

1.- Cuando Monedero regularizó su situación con Hacienda, algo legal y posible, Echenique dixit: “es libre de elegir sus tiempos”. (enero de 2015)

2.- Cuando se ha publicado que don Juan Carlos podría estar estudiando regularizar su situación con Hacienda por presuntos ingresos de cuando ya no era Rey de España, algo también legal y posible, Echenique dixit: “el paso dado por don Juan Carlos I es toda una confesión del delito de fraude a la Hacienda española, menudo día ha elegido para confesar que ha defraudado, es evidente que quiere regularizar su situación porque le han pillado”.

Y sin hacer favor a don Juan Carlos, pues de ser cierto lo publicado podría haberlo hecho mejor y no le daremos aquí beneficio alguno, cabe preguntarle a Echenique ¿En qué se diferencian ambas situaciones? ¿Al regularizar su situación Monedero no confesó su delito de fraude? ¿A Monedero no le pillaron, fue porque se dio cuenta de un error, no?

Menudo día ha escogido este diputado venido a menos para cargarnos con su patulea de doble moral que no resiste un análisis serio de tres minutos, que es poco más o menos lo que se tarda en leer estas líneas. Nunca será posible que personajes como el que nos ocupa sepan aplicar el mismo criterio a las mismas situaciones, pues siempre se mueven en el interés particular, partidista e ideológico sin la menor vergüenza, nacieron sin ella.

Dicho todo lo anterior, dos veces condenado Echenique ¿Por qué no te callas…?