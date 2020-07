EL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES PROHÍBE EL BOTELLÓN EN TODA LA CIUDAD PARA EVITAR LAS AGLOMERACIONES DE JÓVENES SIN CUMPLIR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

El portavoz del equipo de Gobierno, Andrés Licerán, ha informado de que el Ayuntamiento ha prohibido el botellón en toda la ciudad, “porque hemos estado viendo imágenes de jóvenes bebiendo alcohol en la vía pública sin mantener las medidas de seguridad, y por ello de manera preventiva hemos tomado esta decisión que entra hoy en vigor”.

Licerán ha recordado que la Ley de Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas en la Infancia y la Adolescencia prohíbe beber alcohol en vías públicas, “pero siempre quedan al margen los lugares de ocio, y con esta prohibición venimos a resolver esas dudas, no está permitido beber en vía pública en toda la ciudad”.

“Queremos hacer un llamamiento a los jóvenes”, ha incidido, “porque creemos que es donde hay más riesgo ahora mismo en la expansión de los contagios, y en los últimos días hemos reforzado la vigilancia en las zonas donde normalmente se hacen botellones, pero queremos dejar claro que no se van a permitir desde hoy”.

De momento en Cáceres tenemos la suerte de que no hay rebrotes, ha destacado el portavoz, “pero no estamos libres de ellos, y queremos agradecer a la ciudadanía que en su gran mayoría cumpla con las medidas preventivas pero no nos podemos relajar”.

TERRAZA DE VERANO EN EL RECINTO HÍPICO

El portavoz ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha autorizado una terraza de verano en el recinto hípico, “que nos han solicitado un grupo de empresarios del entorno de la Madrila” y ha querido dejar claro que “no se trata de una pista de verano como las que hemos conocido tradicionalmente”.

Se ha cedido gratuitamente el espacio para la apertura hasta el 30 de septiembre, “como una medida para dinamizar la hostelería y que estos empresarios que no pueden tener terrazas ni beneficiarse de otras medidas como otros hosteleros de la ciudad. Será una oferta de ocio nocturno controlada”.

La propuesta que nos han presentado, ha detallado, “recoge una serie de prerrogativas como la presentación de un plan de autoprotección que se les exige, para garantizar la seguridad. No tendrá barra para el consumo de bebidas y todas se realizarán sentados, y les vamos a exigir que se tomen todas las medidas de seguridad y que haya seguridad privada para que se cumplan todas las medidas preventivas”.

Si en algún momento detectamos que no se cumplen “el Ayuntamiento se reserva la posibilidad de suspender inmediatamente esta autorización”.

El horario será de 22 a 5,30 horas “y vamos a poner autobuses para prevenir los desplazamientos en vehículos privados, y pedimos a los jóvenes que no cojan el coche si han bebido, e incluso sin haberlo consumido, y usen el transporte público”.

En esta terraza habrá un Punto de Asesoramiento sobre las medidas preventivas de la Covid 19, un Punto Violeta con información sobre la igualdad y contra las agresiones sexuales, un Punto de Concienciación LGTBI y un Punto de Concienciación sobre el Reciclaje y el Medio Ambiente.

SUPRESIÓN ZONA AZUL TARDES DE VERANO

Licerán ha anunciado que durante los meses de julio y agosto se suprime la zona azul por la tarde, “teniendo en cuenta las altas temperaturas y planteándonos las condiciones laborales de los trabajadores, así como para la dinamización turística y comercial. El horario será por tanto de 10 a 14 horas”.

También ha señalado que, ante una denuncia ciudadana que se ha conocido esta semana sobre la accesibilidad a la hora de acceder al Ayuntamiento “ desde el próximo lunes el registro estará en el salón habilitado para ello, que contará con todas las medidas de seguridad, y convivirá con el registro previa cita”.

CONCIERTO DE LA BANDA SINFÓNICA DE LA DIPUTACION DE CÁCERES

El portavoz ha dado a conocer que la Banda Sinfónica de la Diputación de Cáceres ofrecerá su primer concierto tras el parón de la pandemia, el próximo 30 de julio a las 22:00 horas en la plaza de Santa María, dirigido por Antonio Luis Suárez.

Este concierto “se realiza a petición de la concejalía de Cultura, tendrá como solista al tenor cacereño Carlos Martos y se presentará el spot publicitado que a nivel internacional muestra la ciudad de Cáceres y el impacto que ha tenido en ella y en nuestra sociedad esta crisis sanitaria”.

El recital ‘Tu banda sonora’ recorrerá la música de todas las películas rodadas en la parte antigua como ‘1492 la conquista del paraíso’ y las obras de compositores consagrados desde hace mucho tiempo como las del reciente fallecido Enio Morricone. Se realizará con todas las medidas seguridad sanitarias, y la entrada será libre hasta completar el aforo.

PROCESO PARTICIPATIVO EN HEROES DE BALER

Licerán también ha informado de que la Junta de Gobierno Local ha conocido el documento de propuestas del proceso participativo de la Avenida Héroes de Baler, “con propuestas de las Asociaciones de Vecinos, así como de colectivos y vecinos; y que será remitido a la Consejería de Movilidad porque es quien se va a encargar de la ejecución de la obra”.

Desde el equipo de Gobierno, ha destacado, “creemos que es la fórmula de construir ciudad, para que los vecinos formen parte de las decisiones y las acciones que queremos acometer, y así vamos a llevar a cabo la reforma de otras vías con estos procesos participativos”.

Por último el portavoz ha agradecido el comportamiento de la ciudadanía y de los aficionados del equipo que ayer se proclamó campeón de liga, “establecimos un dispositivo entre la Policía Local y la Nacional por si la celebración del título pudiera conllevar aglomeraciones en algunas de las fuentes, y no hubo que lamentar este tipo de imágenes”.