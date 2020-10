El búho Montero

Comparte en redes sociales













Hoy la cosa va de mascarillas, sí, esa prenda que se nos ha hecho imprescindible por su lógica obligatoriedad, Y al respecto, yo me pregunto. Si es obligatoria y por tanto de primera necesidad por qué se grava con el 21% de IVA como si de un producto o bien normal se tratara cuando debería de tener un IVA superreducido (4%), al ser de primerísima necesidad. Lo que no se puede aguantar es que la mismísima ministra de Hacienda nos quiera vender que ” la normativa europea impide rebajar el IVA de las mascarillas”. En Europa, según qué países, ese IVA fluctúa. Un ejemplo: En Italia, país atacado fuertemente por la pandemia, el IVA de las mascarillas es CERO. ¡Ay, María Jesús, María Jesus! Por ahí no cuela, no. En fin…