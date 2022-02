El Cáceres CB pierde ante el Palencia 70-87

Comparte en redes sociales













Fue un quiero y no puedo de los locales en los últimos diez minutos, que también se llevó Palencia 21-25, dejando el marcador final en 70-87.

“La segunda parte nos han sacado del partido, hemos intentado igualar el nivel de agresividad y exigencia que nos imponían y hemos cometido muchas faltas, mientras un equipo como Palencia no entraban en bonus”, ha explicado el entrenador local.

Por parte del Cáceres destacaron los 12 puntos de Manu Rodríguez, los 11 de Benoit Mbala, y los 9 puntos de Mateo Díaz y Romaric Belemene, mientras que Devin Schmidt, Rodríguez, Díaz y Duje Dukan cogieron cada uno 4 rebotes.

“Nuestra puesta en escena ha sido realmente pobre. Cuando defendemos bien, somos capaces de ser más clarividentes a la hora de atacar y hoy no lo hemos sido”, ha señalado Blanco al término del encuentro.

A su juicio, las guerras del fuero interno del conjunto extremeño han salido en los malos momento de hoy, al dudar, romper sistemas y perder el balón.

“El vestuario está muy tocado, saben que no lo hemos hecho bien y que estamos en buena situación para pelear, pero no debemos desviarnos porque un jugador solo no ganará el partido nunca, este equipo sabe que cada vez que hemos perdido hemos sido el peor equipo en asistencias. Debemos mejorar”, ha asegurado el técnico.

Para Blanco, el equipo extremeño ha mostrado hoy su “cara B”, ha dicho a la vez que ha pedido a la plantilla levantarse anímicamente para encontrar esa regularidad necesaria, sin tantos altibajos.

“Si este equipo es capaz de remontarle 20 puntos a Palencia a pesar del resultado final es que tiene algo dentro, debemos orientarlo bien pues a veces somos un equipo que confunde a todos”, ha confiado.

Y es que para Blanco con un bagaje de 12 victorias y 9 derrotas, cuartos momentáneamente en la clasificación, los jugadores del Cáceres se han ganado el derecho de que la gente tenga ilusión, “que quieran todos mirar hacia arriba” en los objetivos.

“Hoy toca hablar mal porque nos lo merecemos, hay que equipos peor, pero hay que aprovechar esa ilusión”, ha remarcado, a preguntas de los medios.

El próximo partido del Cáceres será el día 6 de marzo en Girona a las 12:15 horas, tras el parón por las ventanas FIBA.

FICHA DEL PARTIDO

CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD (70): Ben Mbala (11); Devin Schmidt (8); Jorge Sanz (4); Mateo Díaz (9); Manu Rodríguez (12); Jaume Lobo (0); Julen Olaizola (6); Duje Dukan (5); Romaric Belemene (9): Carlos Toledo (6).

EASYCHARGER PALENCIA (87): Speight (22); Ortega (19); Blumbergs (0); Niñirola (11); Ali (16); Allen (11); Fall (2); Rodríguez (2); Barro (4).