El Centro Unesco convoca la IV edición del certamen de fotografía Santiago Castelo, de fotografía

El Centro Unesco de Extremadura convoca en este año 2020 y en memoria del que fuera su Presidente

Fundador D. José Miguel Santiago Castelo, la cuarta edición del Premio Internacional de Fotografía

“SANTIAGO CASTELO” .

El Centro Unesco de Extremadura se congratula de la apertura de fronteras entre España y Portugal

y abre la convocatoria para su Premio Internacional de Fotografía que este año alcanza su cuarta

edición.

La vocación internacional con la que se creó este Premio fundamentó ampliar su campo de acción y

traspasar las fronteras en el año 2019, teniendo desde entonces una delimitación geográfica

internacional de carácter transfronterizo entre España y Portugal, de tal forma que el tema del

premio es el PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE LA EURORREGIÓN EUROACE, o lo que es lo

mismo, las regiones de Extremadura en España y de Alentejo y Centro en Portugal. Un amplísimo y

vasto territorio internacional que ofrece paisajes tan variados y dispares que van desde el litoral

atlántico a los espacios adehesados del Alentejo o Extremadura, con reconocidos espacios

patrimoniales como Evora, Coimbra, Elvas, Mérida, Cáceres o Guadalupe.

Entre los objetivos que se pretenden conseguir con esta acción se encuentran:

• Valorar y promocionar la creación artística en el ámbito de la fotografía y el trabajo de sus

creadores, cuyas obras ofrezcan otras formas de percibir el Patrimonio en su vertiente cultural y

en su riqueza natural de la Eurorregión EUROACE en este año en el que se cumplen los diez años

de su constitución como Eurorregión.

• Potenciar el legado cultural que abarca todo el territorio que comprende la eurorregión

EUROACE, sus espacios protegidos, su diversidad y riqueza cultural y sus paisajes naturales.

• Potenciar la colaboración y el mantenimiento de acciones transfronterizas basadas en el ámbito

de la Cultura y el Patrimonio.

El Premio, que cuenta con una dotación de 3.000€ para el ganador delCertamen, comienza a

consolidarse como un referente en el ámbito de la fotografía artística, situándose entre los mejor

dotados en su categoría.

El tema del Premio será el Patrimonio Cultural y Natural de la Eurorregión EUROACE. Las

imágenes deberán destacar los aspectos positivos de la riqueza cultural, monumental,

medioambiental y paisajística de los territorios que comprende la Eurorregión EUROACE.

Aquí se puede consultar la demarcación geográfica de la Eurorregión EUROACE Mapa EUROACE

Pueden participar en el premio fotógrafos aficionados o profesionales de cualquier nacionalidad

presentando un máximo de dos obras a concurso de las cuales deben ser autores materiales.

El Jurado, que será de carácter Internacional contando con representantes de cada una de las

Regiones participantes, realizará una preselección con todas las obras que se hayan hecho llegar,

p r e v i a i n s c r i p c i ó n d i g i t a l , a l a d i r e c c i ó n d e c o r r e o e l e c t r ó n i c o :

premiounescofotografia@gmail.com.

Se requerirá a los seleccionados el envío de las obras ya producidas y con las mismas el Centro

Unesco realizará una exposición itinerante en la Eurorregiónen el último trimestre del año.

El plazo para presentar las fotografías comienza el 1 de julio de 2020 y finaliza el 31 de agosto

de 2020. La participación en la convocatoria es completamente gratuita.

Las bases se encuentran en la www.unescoextremadura.com y se adjuntan también a este

comunicado.

Al igual que la del pasado año 2019, esta edición cuenta con el patrocinio y colaboración de la

Dirección General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura a través del Gabinete de

Iniciativas Transfronterizas y de la participación de las Comisiones de Coordinación y Desarrollo

Regional de Alentejo y Centro.

Más información en www.unescoextremadura.com