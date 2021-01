El Consejo de Gobierno de la Universidad de Extremadura  acuerda mantener los exámenes presenciales en enero

El Consejo de Gobierno, como responsable de las decisiones relativas a la actividad docente y reunido en sesión extraordinaria, ha ratificado que la convocatoria de exámenes de enero de la Universidad de Extremadura prosiga según lo establecido en el documento que fue aprobado por ese mismo órgano y refrendado por la ANECA. De esta forma, los exámenes seguirán siendo presenciales o virtuales en función de cómo lo hayan autorizado las correspondientes Comisiones de Calidad del Título.

Aquellos estudiantes que no puedan asistir a alguno o todos los exámenes (debido a un confinamiento por positivo o por contacto, o a causa de otra enfermedad), deberán comunicarlo directamente a los profesores de las asignaturas correspondientes. Estos estudiantes deberán recabar la documentación justificativa de su situación médica y facilitarla a sus docentes cuando puedan realizar la prueba. En este sentido, el Rector de la Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo, ha recalcado que “la Universidad garantizará que aquellos estudiantes que puedan demostrar documentalmente que han estado confinados mantengan su derecho a examinarse, aunque haya sobrepasado el periodo del calendario de exámenes. Si es preciso reabrir las actas, en el mes de febrero, se hará”.

Para mantener las condiciones de seguridad sanitaria, cada Centro controlará la llegada escalonada a los exámenes para evitar aglomeraciones, contemplará la ampliación del número de aulas para un mismo examen, así como la entrada y salida ordenada del aula donde se celebre la prueba para una correcta climatización, ventilación y desinfección de los espacios. Del mismo modo, la ocupación de los espacios durante los exámenes será inferior al límite de ocupación establecido. En este sentido, la UEx prevé que estos aforos serán bastante inferiores, en general, durante todo el calendario de exámenes.

Tras la reunión mantenida esta tarde, la Universidad de Extremadura hace un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad individual de la comunidad universitaria en su conjunto.

REACCIÓN DEL CONSEJO DE ESTUDIANTES

Desde el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Extremadura, se ha hecho público un

comunicado en el cual se expresa que el Consejo de Gobierno de la UEx ” no acepta nuestra

petición de que los profesores puedan decidir si hacerlos online o no. Aseguran

que la presencialidad es segura, así que no se pasa a online. Si algún profesor o

decano quiere pasar a virtual, debe solicitarlo a la Comisión de Calidad correspondiente,

con todos los procesos que conlleva.”

El Rector se compromete a reducir el aforo del 60% que está actualmente. Espera bajar

del 50%. En algunos centros los decanos han asegurado que serán del 15-30%, lo

cual nos parece aceptable, pero 50-60 en general%, en comparación a todas las

medidas tomadas por la Junta, parece demasiado aforo con la incidencia y tasa

de contagios que estamos teniendo.

El Rector pide a los profesores que no se pasen de dos horas de examen, pero no puede

obligarles a cumplirlo.

Desde el Equipo de Gobierno se insiste en que desde la Junta de Extremadura NO se

les ha dicho absolutamente nada de cambiar el plan, y que, si no dan la orden

desde el gobierno extremeño, se mantiene el plan vigente.

Los estudiantes han pedido que para los que estén confinados -con su documentación

correspondiente- puedan hacerlos online si se mantiene la presencialidad, pero tampoco

se ha aceptado. Se les pospone, y no les coincidirán en el mismo momento, pero no se

puede hacer online.

Por todo esto, los representantes estudiantiles en Consejo de Gobierno (que constituyen un 12% de los votos) han hecho constar en acta su voto en contra al plan adoptado.

Los estudiantes señalan que no han salido de la reunión con buen sabor de boca,

” No dudamos de la buena voluntaddel rector, pero sea culpa de la Junta de Extremadura, del Ministerio o de la ANECA, parece que, por unos motivos u otros, por cabezonería o por burocracia, no se protege en todos los casos lo suficiente nuestra salud y la de nuestros familiares.

Solo nos queda desearnos mucha suerte e insistir en cumplir con todas las

medidas de seguridad y recomendaciones que den desde los centros, esperemos

que salga todo lo mejor posible. “, concluye la nota estudiantil.