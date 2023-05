El fracaso de Vara

Se veía venir. A los más honestos y concienzudos analistas políticos que son las mujeres y hombres de la calle, los del bar, los del supermercado, las colas en el SES, etc, etc, no les ha sorprendido el fracaso de Vara, un hombre aparentemente consolidado y tranquilo, el adalid del buenismo y del consenso, después de más de media vida, la suya, dedicado a la gestión política y nada menos que en cargos de la máxima responsabilidad como bien se sabe.

No les ha sorprendido porque la situación, grave y calamitosa, que está sufriendo Extremadura, por mucho que se quiera vender que el futuro es «impresionante», » verde», » industrial» y » progreso» – de progresista, etc, etc – abocaba a que el resultado de las elecciones municipales y autonómicas hayan sido las que han sido, y demasiado se puede aplaudir a sí mismo Vara que las ha ganado por poco más de cinco mil votos pero no suficientes porque la popular María Guardiola, en compañía de los ultraderechistas voxeros, esa mujer con la que se ha negado a hablar y debatir, ¿¿??, le va a sustituir, ya mismo, en la presidencia de la Junta de Extremadura .

Si a ello le sumamos la serie de errores provenientes de las decisiones de su jefe, el hasta ahora incombustible Pedro Sánchez, con inoportunas y seguidas visitas a nuestra región que se nos han intentado vender con una serie imaginaria – solo en su mente y continuas mentiras – de promesas evidentemente incumplibles, con la anuencia del propio Vara, el resultado es el que es y por tanto de nuevo a la vista el fracaso de un presidente que en los últimos cuatro años, con una mayoría absoluta que todo lo puede, se ha dedicado a anunciar proyectos y más proyectos , la mayoría provenientes de la iniciativa privada de la cual se aprovecha de continuo y con enorme descaro la Junta, pero que como suele ocurrir del anuncio a la realidad suele haber un abismo.

¿ Sabía anoche Vara que Pedro Sánchez iba a disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones como ha hecho este lunes como consecuencia de la debacle producida en toda España ? Ahí está la pregunta porque las decisiones trascendentales e históricas no se suelen decidir a bote pronto y la capacidad de información y conexión en las altas instancias es obvia y evidente y más en la dulce relación que mantienen ambos. Por eso….

Este martes 30 de mayo, y como no puede ser de otra manera, Vara ha convocado una » trascendental» reunión de su ejecutiva regional donde se espera que anuncie un definitivo adiós como ya se atisbaba en la noche del fatídico domingo 28M, con un juego de frases premonitorias de que su presencia política en primera línea va a pasar a mejor vida, para alegría de muchos, incluidos muchos militantes socialistas, no digamos de la provincia de Cáceres, contrarios a sus tesis y decisiones desde hace mucho tiempo.

Un problema que suelen albergar muchos políticos es que no se saben retirar a tiempo, sobre todo aquellos que hacen de la política su modus vivendi. Este no va a ser el caso de Vara, que «humildemente» ha confesado ayer mismo, su culpa debido a la debacle producida en la peor de sus líneas de flotación que es la resistencia, ante el resultado de unas autonómicas que según él, eran las últimas para él. Pues eso, que sean las últimas, de un paso al lado y que se dedique a disfrutar de la vida, que bien merecido lo tiene a pesar de eso, su reciente y último fracaso.

