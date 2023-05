Vara deja la política y solicita su reingreso como médico forense

Comparte en redes sociales

Guillermo Fernández Vara abandona la política activa. Lo ha comunicado esta misma mañana a sus compañeros del PSOE extremeño y al secretario general federal, Pedro Sánchez, mientras en paralelo pedía el reingreso a su plaza como médico forense.

Pese a ganar las elecciones, empatado a escaños con el PP de María Guardiola, el varapalo recibido ayer domingo 28M, a sabiendas de que no va a poder gobernar, le ha hecho tomar tal decisión Vara había anunciado, en campaña, que era, si ganaba, sería su última legislatura. Verse como diputado o líder de la oposición no le seduce, así se ve en los círculos políticos de la región, decisión que no ha extrañado a nadie. Así dejó entrever anoche, al conocer los resultados de las elecciones autonómicas, que no obstante ha ganado por una diferencia de poco más de cinco mil votos. Ya en los años del gobierno de Monago, el ya ex político lo pasó muy mal porque además en la oposición suele hacer » mucho frío».

Vara no se ha esperado a comunicarlo este martes, como había dicho, a su Ejecutiva regional. A la vez que renuncia a la política ha solicitado reintegrase como médico forense. El oliventino cumplirá el próximo mes de octubre 65 años.