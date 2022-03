El fútbol se une en un llamamiento mundial de apoyo a la respuesta de Naciones Unidas para Ucrania

Comparte en redes sociales













Seis futbolistas punteros, tres de ellos antiguos refugiados, lideran un llamamiento conjunto con ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), para tratar conseguir fondos para ayudar a los refugiados que han huido de sus hogares y a las personas desplazadas dentro de Ucrania.

El llamamiento global #football4ukraine llega en un momento en el que casi un cuarto de la población de Ucrania –más de 10 millones de personas– se ha visto forzada a huir de sus hogares.

Unos 3,9 millones de refugiados se han visto forzados a salir del país, lo que la convierte en la crisis de refugiados de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial.

A ellos se suman 6,5 millones de personas desplazadas dentro de las fronteras de Ucrania y, al menos 13 millones que estarían atrapadas en las zonas afectadas o no podrían salir de ellas debido al aumento de los riesgos de seguridad y la destrucción de puentes y carreteras, así como por la falta de recursos y/o información sobre dónde conseguir seguridad y alojamiento.

El llamamiento reúne a jugadores de la Premier League británica, la Bundesliga alemana y la Division 1 Féminine francesa, y cuenta con música del Embajador de Buena Voluntad del PMA, the Weeknd. Los tres jugadores con un pasado como refugiados son el Embajador de Buena Voluntad de ACNUR y estrella del Bayern de Munich, Alphonso Davies; el centrocampista del Borussia Dortmund, Mahmoud Dahoud, que fue el primer refugiado sirio en jugar en la Bundesliga; y el portero del Everton FC, Asmir Begovic. A ellos se han sumado la lateral derecha del equipo femenino del Manchester City y Premio The Best a la Jugadora de la FIFA de 2020, Lucy Bronze; Ada Hegerberg del equipo femenino del Lyon, y el centrocampista español del Manchester United, Juan Mata.

Los jugadores llaman a sus seguidores, donde quiera que estén y sea cual sea el equipo al que apoyen, para que se unan como un solo equipo para apoyar a las personas forzadas a huir de sus hogares por la guerra en Ucrania, mediante donaciones al llamamiento a través de la web https://football4ukraine.org/ donate/

Alphonso Davies señaló: “Es muy triste ver a millones de personas desplazadas en todo el mundo como consecuencia de la guerra. La necesidad de apoyo crece cada día. Por eso este llamamiento es tan importante para conseguir ayuda urgente allá donde se necesite, para todo el mundo”.

“Esta situación me rompe el corazón. Millones de personas, muchas de ellas niños, se han visto forzados a huir de sus hogares, sin saber qué les deparará el futuro ni cuándo podrán volver a casa. Es aún más impactante pensar que esto se suma a los más de 84 millones de personas que ya están desplazadas en todo el mundo Espero que nuestro llamamiento en favor de los desplazados en Ucrania les proporcione la ayuda que necesitan”, dijo Lucy Bronze.

El llamamiento conjunto aúna la experiencia de ACNUR en la protección de las familias obligadas a huir y la experiencia del PMA en salvar vidas en zonas de conflicto. Para garantizar que las donaciones tengan el mayor impacto en las personas afectadas por la emergencia en Ucrania, estas se asignaran a las dos organizaciones para que proporcionen alimentos, refugio, apoyo psicológico, ayuda económica y otro tipo de asistencia vital.

ACNUR y el PMA están sobre el terreno dentro y fuera de Ucrania, trabajando día y noche, para ayudar a los más necesitados. En Ucrania, ACNUR está trabajando para proporcionar refugios de emergencia, ayudas en efectivo y servicios críticos de protección a las personas que han huido de sus hogares. ACNUR también está ayudando a coordinar la respuesta a las personas refugiadas en toda la región, proporcionando ayuda humanitaria vital y protección, así como apoyando a las autoridades para que puedan aumentar su capacidad para recibir y acoger las nuevas llegadas.

El PMA está construyendo una operación masiva para proporcionar alimentos a los civiles atrapados en las principales ciudades y ayudar a otros afectados por el conflicto que han huido a los países vecinos. Los equipos del PMA también están estableciendo operaciones y centros logísticos en varias ubicaciones en países vecinos para facilitar la entrega de ayuda humanitaria en Ucrania.

“Nos resulta inspiradora la respuesta que hemos visto de los aficionados del fútbol en todo el mundo, que muestra su apoyo a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania. Nuestro mensaje a todo el mundo es recordar que nadie elige convertirse en refugiado. Las personas refugiadas -tanto de Ucrania como de otros lugares- se encuentran en las circunstancias más desgarradoras, obligadas a huir para salvar sus vidas. Cada uno de nosotros podemos aportar nuestro granito de arena y unirnos a esta campaña para ampliar nuestro apoyo”, indicó Filippo Grandi, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados.

“No se puede cosechar donde están cayendo bombas”, señaló David Beasley, Director Ejecutivo del PMA. “Millones de personas en Ucrania están viviendo su peor pesadilla y, a menos que la guerra acabe ahora, el granero de Europa no podrá alimentarse a sí mismo. Con cada día de lucha, el hambre aumenta no solo en Ucrania, sino también en países alejados que dependen del trigo y los cereales ucranianos para alimentar a sus ciudadanos más pobres. Esta guerra es una catástrofe para el mundo”.

En un año de necesidades humanitarias sin precedentes, la crisis de Ucrania es una catástrofe que agrava lo que ya era un año catastrófico para los más pobres y vulnerables en todo el mundo. Si bien ACNUR y el PMA han reforzado sus operaciones para responder a las necesidades crecientes provocadas por la crisis de Ucrania, también tienen que seguir atendiendo otras situaciones críticas como la de Afganistán, Siria, Sudán del Sur, Yemen y otras crisis humanitarias en todo el mundo, a menudo lejos del foco mediático