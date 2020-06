El instinto de supervivencia en la política

En estos días, supongo que todos basculamos entre el deseo de quejarnos y el deber de

no hacerlo, sobre todo cuando ves que hay otros que lo están pasando peor e incluso han

muerto. Salir un rato a caminar se ha convertido así en una necesidad no sólo de ejercicio

físico, sino también cómo un modo de ver a otros seres humanos, aunque no los

conozcas de nada. Pienso hoy en las exhortaciones de algunos frente al resto, esa

especie de paternalismo con el que los gobernantes se dirigen a los gobernados

habitualmente. Y a las que estos últimos hacen poco caso, también es verdad, y que de

alguna manera justifican sus oratorias.

El cuidado por la supervivencia que todos practicamos, no debiera parecernos tan nuevo

habida cuenta la de veces que a lo largo de nuestra vidas lo ejercemos, de acuerdo a la

pirámide de Maslow, que dice que las necesidades primarias deben estar aseguradas

antes de sentir, como seres racionales que somos, otras inquietudes. En algunos oficios,

como por ejemplo el político, el instinto de supervivencia de sus oficiantes es proverbial,

porque sin él es difícil mantener, un tiempo prudente, el mismo trabajo. Sucede, entonces,

que prácticamente todas sus decisiones parecen tomadas bajo el criterio prioritario de no

serles nunca perjudiciales. Hay momentos o responsables que alguna vez no han seguido

al pie de la letra este axioma, pero son los menos.

Los hay que manejan extremadamente bien esta variable. A menudo, cuando observas la

realidad cotidiana, caes en la cuenta de que el factor riesgo en la toma de cualquier

decisión de la mayoría de los representantes públicos no aparece o está ampliamente

minimizado. Un pequeño conocimiento de la sociología general les ayuda. Es como una

campanita interior que se pone a sonar en los momentos problemáticos. Si las

perspectivas del entorno que les rodea coinciden con las de los dirigentes, el resultado

será del gusto mayoritario de unos y otros. Cuando no es así, todo puede resultar más

complicado, pero aún cabe intentarlo y llevarse la palma de la victoria, si se consigue

fingir con profesionalidad.

Es oportuno saber que el poder y la autoridad no son sinónimos ni van juntos

necesariamente. Y lo mismo sucede con el prestigio. A veces se gobierna o se ocupa un

puesto determinado, más por los deméritos de los adversarios que por las propias

virtudes. El que las cuentas no salgan en un sector político lleva a buscar que salgan en

su antagónico, sin más, porque los vacíos de poder aterran a cualquier sociedad

democrática. En una época antigua, y que a muchos se nos antoja antediluviana, existía

una manera de hacer política donde los contornos estaban mucho más dibujados y por

tanto, las reglas, también. Y cuando alguien se equivocaba, dimitía. Hoy, no ocurre eso y

la exagerada parcialización del espectro electoral permite al votante distribuir su voto

entre muchas opciones, con lo que las mayorías para una sola de las fuerzas políticas son

bastante improbables. De ahí, a la “manta de trozos” en que se ha convertido un arco

parlamentario o un ayuntamiento, no resta mucho. Y el instinto de supervivencia se

impone sobre todo lo demás. Si los ciudadanos estamos en el origen porque somos los

que votamos a nuestros representantes, los ciudadanos (quizá) cuando llegue el

momento, debiéramos arreglar estos desajustes.¿No les parece?