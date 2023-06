El investigador de la UEx Antonio Plaza, Premio Nacional de Informática

Los Premios están integrados por dos modalidades de periodicidad anual y ámbito estatal: la modalidad Investigadores Jóvenes Informáticos, destinada a distinguir trabajos doctorales innovadores y relevantes, y los Premios Nacionales de Informática, que reconocen la labor de investigadores y entidades públicas y privadas en el área de la Informática que han dedicado su carrera profesional y su esfuerzo al estudio, fortalecimiento y divulgación de esta disciplina. A continuación se presenta el listado de los galardonados este año en su séptima edición y la composición del jurado.

Antonio Plaza, catedrático de Tecnología de Computadores y Comunicaciones de la Universidad de Extremadura, ha obtenido el Premio Aritmel en los Premios de Investigación Sociedad Científica Informática de España (SCIE)2023 que promueve la Fundación BBVA, por sus contribuciones en el desarrollo de arquitecturas de computación de altas prestaciones, creando los primeros sistemas capaces de interpretar datos en tiempo real a bordo de sensores y con tasas de consumo energético aceptables. Además, ha sido también pionero en el desarrollo de nuevas técnicas de análisis e interpretación de imágenes remotas hiperespectrales de gran dimensionalidad.

Enlace a los premiados: http://bbva.info/3N3AuIZ

Antonio Plaza

Profesor Catedrático de Universidad (CU) en el Departamento de Tecnología de Computadores y Comunicaciones, Escuela Politécnica de Cáceres, Universidad de Extremadura. Coordinador del grupo de investigación “Computación Hiperespectral” (HyperComp). Fellow de IEEE por contribuciones en procesamiento de imágenes hiperespectrales y computación paralela aplicada a observación remota de la Tierra. Fellow de Asia-Pacific Artificial Intelligence Association (AAIA). Miembro de la Academia Europea de las Ciencias. Editor Jefe de las revistas internacionales IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (2013-2017) e IEEE Journal of Miniaturization for Air and Space Systems (2020-2021). Editor Asociado de varias revistas de impacto. Coordinador de numerosos proyectos nacionales/internacionales. Autor de 405 papers en revistas de impacto, 25 capítulos de libro y más de 330 papers en congresos internacionales. Editor de 17 números especiales en revistas JCR. Premio al mejor column paper de la revista IEEE Signal Processing Magazine (2011), mejor paper de IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing (2013), paper más citado de Journal of Parallel and Distributed Computing (2005-2010). Director de 16 tesis doctorales. Más de 41.800 citas recibidas, con índice-h de 89 (Abril 2023). Mejor revisor de IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters (2009) e IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing (2010). Miembro del Comité Administrativo de IEEE Geoscience and Remote Sensing Society (GRSS) desde 2011. Director de Educación de IEEE GRSS (2011-2012). Presidente del Capítulo Español de IEEE GRSS (2013-2016). Chair del Publications Awards Committee de IEEE GRSS. Chair del Fellow Evaluation Committee de IEEE GRSS. Incluido en lista Highly Cited Researchers (Clarivate Analytics) en las ediciones de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Premio a la excelencia docente de la Universidad de Extremadura en 2019.

Más información en: http://sites.google.com/view/antonioplaza