EL LITIO EN CACERES. HABRÁ MINA Y HABRÁ RIQUEZA. PRIMER Y DECISIVO PASO

Comparte en redes sociales













La Junta de Extremadura ha autorizado el permiso de investigación de la zona minera que ahora se concentra en las 475 hectáreas en las que se concentra el yacimiento cuya explotación da así el primer y firme paso administrativo; así la compañía mercantil Tecnología Extremeña del Litio, retiene la tenencia del área y el derecho a investigar. Es este permiso el primer paso para la concesión de la explotación minera, tras las obligadas expropiaciones de los terrenos.

La siguiente buena noticia es la confirmación que hace la mercantil de la instalación en Cáceres del centro y planta de transformación, actividad económica y generación de empleo, que es lo que necesita la Ciudad como agua de mayo y no puede dejarse escapar.

Queda por resolver la restricción que establece el Plan General Municipal para la actividad extractiva, de lo que se regordea el insigne Alcalde de sueldo seguro; pero en su desconocimiento o en su interés en confundir a los cacereños, traslada a la opinión pública que es algo difícil de esquivar; nada más lejos de la realidad. Ya habíamos dicho que la Junta daría los permisos dado que se trata de un procedimiento administrativo reglado de complicado esquivo, y eso que ha tardado más de la cuenta; superado este trámite el Plan General Municipal será superado, allanado y apastado por una declaración de interés estratégico europeo, nacional o las dos a la vez; no olvidemos que todos llevamos litio en nuestras pilas, del móvil, del coche o de casa.

Queda la declaración de impacto ambiental y medidas correctoras, nada que no se hubiese hecho antes, Sin embargo nuestro querido Alcalde no descansa en la defensa de los intereses particulares de los ricos propietarios de las más de quinientas villas que prefieren mantener sus casitas frente a la generación de trabajo y riqueza en Cáceres; “hay razones para preocuparse” “no hay que bajar la guardia” . No puede haber mayor error, el interés económico lo es el de todos y cada uno de los habitantes de la ciudad en paro o con trabajo en precario, de los miles de autónomos y pequeñas empresas que se verán beneficiados directa e indirectamente por la explotación de la mina.

La historia de Cáceres nos dice que la minería nos trajo el ferrocarril, la riqueza y en sus mejores momentos más de quinientos puestos de trabajo directos que ya quisiéramos ahora ¿a que juegan estos incompetentes? ¿conocen nuestra historia? ¿son cómplices de los intereses particulares que dificultan la explotación de la mina, o son ignorantes engañados? Ambas cosas igual de malas por cierto en quien tiene que dirigir y relanzar el futuro de la Ciudad.

Y en su error o no sabemos que, están asistido por “Salvemos la Montaña-Arruinemos Cáceres” que cada semana insiste con desesperación en las bondades ecológicas de la Sierra de la Mosca ¿ dónde estaban mientras se construían las quinientas villas de oro ? Nada menos que piden ahora un parque natural, nada menos… perfecta pantalla la medioambiental para amparar los oscuros intereses de los propietarios que no quieren ser expropiados y desalojados de sus casitas en aras al interés general y el bien común…y decimos ¿si la protección no prosperó en 1981, en 1991, en 1992, en 1994 y en 2007; porqué toca ahora? Pues porque primero había que comprar los terrenos, construir las villas y disfrutar las mismas, y luego cuando todo ello esté resuelto, proteger para que no nos las toquen. Bien planteado e inteligente si no fuese porque están sobre litio puro y con eso ni se puede ni se juega.

Todavía en 2010, para amachambrar la cuestión se introduce en el Plan General Municipal, que saltará en pedazos en esta cuestión, la afirmación siguiente: “la vocación de la Sierrilla y de la Montaña como espacios a protegerse mantiene y acrecienta”. De LA MONTAÑA y de LA SIERRILLA, donde viven los ricos de Cáceres; primero me hago mi casa, urbanización exclusiva incluida y luego a proteger, no nos pongan algo que no nos guste.

Litio en la Montaña ¿y si hubiese oro en la Sierrilla? ¿seguirían nuestros políticos poniendo por delante los intereses particulares a los generales? Pues lo mismo. Lástima de Salaya, Mateos y compañeros mártires.