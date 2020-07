El PP denuncia el desplome en las licitaciones en materia de carreteras y transporte por la inacción de la Junta

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha denunciado hoy en la Asamblea de Extremadura la situación de desplome que se está dando en las licitaciones en materia de carreteras y transporte debido a los continuados incumplimientos del gobierno de Fernández Vara a la hora de materializar los proyectos consignados en los presupuestos autonómicos, tanto del ejercicio 2019 como del 2020.

El portavoz de Infraestructuras del GPP, Víctor Del Moral, ha lamentado que el gobierno socialista no crea en las inversiones como estrategia para salir de “esta terrible crisis”, creando empleo y mejorando o impulsando las infraestructuras que necesitan nuestra empresas y autónomos para competir. Desgraciadamente, ha explicado Del Moral, que no corran buenos tiempos para las inversiones no es novedad en nuestra tierra, pero podría verse agravado con motivo de la pandemia del Covid-19.

Así, el portavoz ‘popular’ ha repasado las inversiones contempladas en los Programa de Carreteras y Transporte, evidenciando la paralización total de las licitaciones, algo contrastable si se accede a la página de Contratación Centralizada. Hasta hoy, la Consejería de Movilidad solo ha licitado una obra por un importe de 65.666 euros, pese a que tiene previsto realizar este año inversiones por un importe de 92,8 Millones de euros; 64,3 millones corresponden a carreteras, 19,1 millones a transporte, y 9 millones para vivienda.

“Mucha inversión, para no llevar prácticamente nada licitado hasta hoy”, ha aseverado Del Moral que ha recordado que, hasta el 30 de marzo, según la Intervención General, la Junta no realizó ninguna inversión, por lo que oficialmente hay “inversiones cero”. En este contexto, el GPP teme que la pandemia acabe por incitar a la Junta a seguir con su estrategia de despreciar las inversiones como palanca o motor de desarrollo, destinando a estas los mínimos recursos posibles.

COMPARATIVA ENTRE GOBIERNOS

Víctor Del Moral ha vuelto a comparar lo que dos gobiernos distintos, PP y PSOE, hicieron en materia de inversiones en las dos legislaturas pasadas en la comunidad autónoma. Así, ha explicado que entre 2012 y 2015 el gobierno de Monago Invirtió 143,5 millones de euros en materia de transportes y carreteras, mientras que el PSOE, entre 2016 y 2019, y con más recursos disponibles, sólo Invirtió 96,6 millones de euros, es decir, casi 47 millones menos, cayendo estas inversiones en un 33%.

Sobre la situación del ejercicio 2020, el GPP ha recordado que en materia de carreteras está presupuestada una inversión total de 64,3 millones de euros, de la que no se ha licitado nada todavía. En este sentido, Del Moral ha puntualizado que, aunque la Junta se diera prisa por licitar, los contratos no se firmarían ya hasta octubre. Asimismo, ha recordado que las inversiones en Transportes del año pasado fueron un “desastre” ejecutándose 2,2 millones de los 23,1 presupuestados, “ni el 10% de lo que se vendió a los extremeños en campaña”, ha apostillado.