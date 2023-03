El PSOE de Extremadura reivindica más feminismo y emancipación para este 8M

Más feminismo, más libertad y más emancipación. Ése será el lema del PSOE de Extremadura de cara a las manifestaciones y concentraciones que se prevén para este miércoles 8 de marzo en la región con motivo del Día Internacional de las Mujeres. En rueda de prensa, la portavoz del PSOE de Extremadura Soraya Vega, ha explicado a los medios de comunicación que en materia de igualdad se han dado pasos muy sólidos en los últimos meses, “la reforma laboral, la subida del salario mínimo o la equiparación de los permisos de paternidad o maternidad se suman a la ley de paridad anunciada este fin de semana, que se aprobará mañana en Consejo de Ministros y que ayudará a romper el techo de cristal.

Vega ha destacado que estas medidas del gobierno de Pedro Sánchez, más las impulsada Guillermo Fernández Vara en Extremadura han hecho que “se haya alcanzado en la región la cifra más alta de la historia de mujeres trabajando: más de 187.000”, La portavoz ha explicado que el próximo miércoles, “las y los socialistas de la región vamos a acompañar a todas aquellas ciudadanas y ciudadanos que van a salir a la calle a reivindicar por la causa más justa que hay: la igualdad y el feminismo”.

Por otro lado, coincidiendo con la visita de Alberto Núñez Feijóo a Cáceres y a un centro de personas con discapacidad, la portavoz socialista ha preguntado al líder del PP si va a explicar a los usuarios del centro porqué en las regiones en las que la derecha gobierna no se aumentan las subvenciones, no se desarrollan los conciertos sociales o no se aplican los convenios colectivos a los trabajadores. “Si no quiere dar explicaciones, al menos que tome nota de cómo en Extremadura sí se van a destinar en los próximos años más de 50 millones de euros en conciertos sociales para prestar servicios que hoy ya son derechos de las personas con discapacidad”.

Sobre sanidad, Vega le ha pedido a Feijóo que tome también nota de cómo Extremadura es la región que más invierte por habitante en atención primaria, con 351 euros por persona, frente, por ejemplo, a los 155 de la Comunidad de Madrid. Además, Vega ha afirmado que “en Extremadura no va a pasar como en Andalucía o en Castilla y León, “jamás con un Gobierno de Guillermo Fernández Vara se van a derivar pacientes en atención Primaria de la pública a la privada, bajo ningún concepto. jamás ¿Puede decir lo mismo hoy en Extremadura Feijóo en aquellos territorios donde el PP gobierna? La respuesta es también muy clara: no”.

Por último, en relación a la firma del protocolo de fusión entre Don Benito y Villanueva de la Serena, Soraya Vega ha reprochado al PP de Don Benito que “ahora esté diciendo que no quieren la fusión y que si gobiernan (algo que no va a pasar) paralizarán el proceso”. Vega ha lamentado que “el nuevo” PP no haya “dicho ni mú” ante esto y ha reconocido que “con Monago esto no pasaba, él tuvo siempre muy claro que la fusión era futuro y la apoyó representando a la oposición útil que merece esta tierra”. Sin embargo, Vega ha recriminado a la derecha que “todavía no haya dicho nada, esperemos que realmente apoye la fusión y que, si es así, salga de inmediato a reprobar la actitud del PP de Don Benito y a pedirles una rectificación”.