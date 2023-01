EL SES tendrá que indemnizar a Ambulancias Tenorio con 3 millones de euros por los errores en la adjudicación del servicio de transporte sanitario del año 2017

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura

ha dado la razón a Ambulancias Tenorio en una reciente sentencia de fecha 23 de enero.

Ha confirmado la sentencia ya emitida por el Juzgado Contencioso Administrativo nº1 de

Mérida, que ha establecido que el Servicio Extremeño de Salud debe indemnizar a la

empresa de ambulancias con algo más de 3 millones de euros por los errores contenidos

en el pliego de condiciones que sirvió para adjudicar en el año 2017 el servicio de

transporte sanitario en esta Comunidad autónoma.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado el recurso presentado por

el SES contra esta sentencia, al tener en cuenta los argumentos aportados por

Ambulancias Tenorio en el procedimiento sobre la falta de medios que existía en el pliego

que desde el año 2017 a principios de 2021 marco la gestión del transporte sanitario en

Extremadura.

Ambulancias Tenorio venía exponiendo antes el SES desde el año 2018 que los medios y

recursos que se habían dispuesto en el pliego de condiciones eran insuficientes para

atender todos los servicios de transporte sanitario que se requerían de forma diaria en

Extremadura. A pesar de esta limitación, la empresa seguía prestando y realizando estos

servicios, aunque éstos no se estaban pagando por parte del SES.

Entre ellos, destacaban de forma especial el “aumento de la actividad de atención

especializada en servicios y centros hospitalarios externos al SES o la derivación de

pacientes a otras comunidades autónomas”. Estos servicios no dejaron de prestarse en

ningún momento. Es más, según ha demostrado la empresa, los mismos fueron

realizados con medios propios de Ambulancias Tenorio sin recibir hasta el momento de

esta sentencia una compensación económica al respecto.

Desde la compañía han señalado “la importancia de la sentencia, ya que reconoce el

esfuerzo que la empresa realizó de forma diaria por atender numerosos servicios que no

se habían previsto. En este sentido Javier Sánchez, CEO de Tenorio Grupo empresarial al

que pertenece Ambulancias Tenorio, ha asegurado que “el resarcimiento económico que

marca la Justicia en estas dos sentencias es una buena noticia, aunque el daño que se nos

hizo desde diferentes agentes sociales y grupos políticos no podrá compensarse nunca, ya

que se atacó a una empresa que ha demostrado que puso recursos propios para no

desatender nunca a los pacientes y a la sociedad extremeña”.

La compañía ha mostrado también su malestar por tener que recurrir a medidas legales

para intentar solucionar aspectos que deberían solucionarse en el ámbito de la gestión

público-privada de un servicio. Es el camino -considera la empresa- que

desgraciadamente nos marcan las administraciones y, por tanto, será el utilizado siempre

que se detecten contratos o actos injustos por parte de las entidades que dirigen el

transporte sanitario.