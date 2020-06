EL SIMEX PIDE LOS CESES DE LOS DOS VICEPRESIDENTES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA POR ESTAFA Y POR MENTIR

El Sindicato Médico de Extremadura, reunido en Asamblea General ordinaria en Cáceres, ha analizado la situación actual de los médicos extremeños.

Se analizó la “Encuesta para facultativos de Extremadura _ Pandemia COVID19” elaborada por SIMEX donde se objetivan, entre otros datos, como los facultativos se han sentido desprotegidos (75%), han sentido miedo (50%) o la escasa confianza en sus gestores ante un posible rebrote.

En un comunicado enviado a Digital Extremadura, se indica que tuvieron que recurrir a la Justicia, y el Juzgado Nº 3 de lo Social de Plasencia, que dio la razón al SIMEX, estimando las medidas cautelarisimas solicitadas por la desprotección de los profesionales en las Áreas Sanitarias de Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata, con fecha 8 de abril del 2020.

” Esta situación anímica, se complica con la realidad de la constatación, un año más, de la falta de sustitutos para cubrir las merecidas y necesarias vacaciones, por la nefasta gestión que se realiza de los RR. HH., lo que dificulta la fidelización no solo de los MIRs que terminan y abandonan nuestra región, sino también la “huida” a regiones con mejores condiciones laborales del resto de profesionales. El acumulo de cupos de consulta, la inseguridad de la posibilidad de vacaciones, se agravan con la política de cicatería económica, derivada de la mala gestión del ejecutivo.”, se expresa en la nota.

A SIMEX le parece inadmisible que no se haya realizado la subida del 2% como en el resto de funcionarios del estado español. ” Importes, que, al venir del ejercicio anterior, deberían haber sido incluidos en los presupuestos de la Junta de Extremadura para el año 2020. Su no abono, no es más que la evidencia de la nefasta gestión de la Vicepresidenta segunda de la Junta de Extremadura. En el resto de CC. AA. este concepto se ha retribuido a los funcionarios, al tenerlo así contemplado en sus presupuestos, por ser un acuerdo de ámbito nacional, recogido en la Ley General de Presupuestos del Estado. Esto es ESTAFA a los médicos extremeños.”

Asimismo, en cuanto a la Carrera Profesional, pactada y firmada, con tramos para facilitar su abono, los acuerdos, ” una vez más, son incumplidos por la administración, castigando siempre al mismo colectivo, los médicos. Esto es MENTIR a los médicos extremeños.”

Por todo ello, se pide la reprobación y cese de la Vicepresidenta 1ª de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, ” porque después de cinco años es incapaz de ajustar el presupuesto de la comunidad y recurre a la solución más fácil, bajar el sueldo a los médicos, para encubrir su mala gestión.”

Asimismo, se pide la reprobación y cese del Vicepresidente 2 ª de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ” por engañar y mantener engañados a los médicos con promesas que nunca ha cumplido “.

Otras acciones acordadas por la Asamblea del SIMEX han sido convocar concentraciones ante la Asamblea de Extremadura, en Mérida después del verano y una convocatoria de huelga en otoño.

Por último, SIMEX llama la atención del Presidente de la Junta de Extremadura, responsable en ultimo grado de la sanidad extremeña, ” ya que, si no rectifican su política actual, desde el sindicato auguramos el desmantelamiento del Sistema Sanitario Público Extremeño “.