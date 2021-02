Este lunes se inicia el esperado juicio de doble contabilidad del PP para su financiación ilegal con Bárcenas de protagonista

El gran y esperado, desde hace seis años, juicio de doble contabilidad del PP para su financiación ilegal con donaciones empresariales a cambio de la concesión de contratos públicos, pago de sobresueldos ‘B’ a los dirigentes del partido y abonó en dinero negro de gastos especiales como la reforma de la sede nacional del PP, son parte de los delitos y actuaciones ilegales que se van a juzgar a partir de hoy en la Sala Penal de la Audiencia Nacional.

Una cita muy esperada, donde están citados como testigos Mariano Rajoy y José María Aznar, y en la que, en plenas elecciones catalanas, asume todo el protagonismo el escrito de confesión presentado por el ex tesorero del PP Luís Bárcenas ante la fiscalía, donde reconoce su implicación en los hechos y anuncia que piensa aportar nuevas pruebas que certifiquen su versión.

Los hechos que se juzgan están relacionados con el juicio del casó Gürtel sobre la financiación ilegal de las campañas electorales del PP, juicio en el que ya fue condenado el PP en sentencia de mayo de 2018.

Y también con otro importante caso -el más grave de todos ellos- el de la llamada ‘Operación Kitchen’ donde un comando de policías y comisarios, utilizando dinero público de los fondos reservados, con violencia y asaltos, buscó y robó en 2013 pruebas de la corrupción que tenían Bárcenas y su esposa Rosalía Iglesias en su casa y que implicaban a Mariano Rajoy en la trama delictiva del PP.

Precisamente contra Rajoy va el grueso de la confesión de Bárcenas en la que cuenta como en 2009 el ex presidente vio en su despacho el listado de la doble contabilidad del PP y, tras reprocharle a Bárcenas la existencia de semejante informe -que publicó El País el 32 de enero de 2013-, Rajoy lo metió en una trituradora de papel, aunque Bárcenas ya se había guardado una copia.

La confesión de Bárcenas afecta al menos tangencialmente a dos actuales dirigentes del PP de Pablo Casado porque el ex tesorero, que por ahora no ha revelado los nombres, asegura que estos dirigentes del PP negociaron con el que ‘enterrara el hacha de guerra’ a cambio de que el PP impidiera (con presiones al Poder Judicial) que su mujer Rosalía Iglesias (implicada en varios delitos) no entrará en prisión, según lo declaró Bárcenas este fin de semana al diario El Mundo y lo que no sé cumplió porque Rosalía ya está en prisión y esa es la causa de la venganza de Bárcenas.

Al tiempo que insinúa tener otros documentos escritos y grabaciones de vídeo y audio que pueden complicar la situación procesal de Rajoy y Aznar. Se habla incluso de una posible foto del falso cura de la operación Kitchen encañonando con una pistola al hijo de Bárcenas para que su madre Rosalía le entregara los documentos que incriminaban a Rajoy.

Pero este siniestro capítulo de la operación Kitchen, que ha reconocido el ex secretario de Estado de Interior Francisco Martínez, del tiempo del ministro Jorge Fernández Diaz quien dice desconocer los hechos, está en otro de los juzgados de la trilogía criminal del PP.

Y pendiente de dilucidarse si los jefes de esta operación reportaban sus acciones al Ministro y éste al PP (vía Cospedal, que estaba relacionada con los comisarios implicados Villarejo y ‘el gordo’, García Castaño), o también a La Moncloa (vía Soraya Sáenz de Santamaría) en una operación criminal que nada tiene que envidiar al caso Watergate.

Y que le está amargando las elecciones catalanas y la vida política a Pablo Casado quien dice que no tiene nada que ver con ese PP a pesar de que él fue vicesecretario nacional de comunicación con Mariano Rajoy.

REPÚBLICA