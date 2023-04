Extremadura tiene once personas hospitalizadas por covid, ninguna de ellas en UCI

Los hospitales extremeños tienen a día de hoy un total de once personas ingresadas por covid. Durante la última semana no hay que lamentar fallecimientos, por lo que el total de víctimas es de 2.696 desde el inicio de la pandemia. La incidencia acumulada a los 14 días en la región en mayores de 60 años se sitúa hoy en 61,93 casos por cien mil habitantes y a los 7 días en 26,44.

DATOS POR ÁREA

El Área de Salud de Badajoz tiene cuatro pacientes hospitalizados. Registra un acumulado de 502 fallecidos. El Área de Salud de Cáceres tiene cuatro pacientes ingresados. Acumula 663 fallecidos. El Área de Salud de Mérida tiene un paciente hospitalizado. Tiene un acumulado de 385 fallecidos. El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena no tiene pacientes hospitalizados. Acumula 376 fallecidos. El Área de Salud de Plasencia no tiene pacientes hospitalizados. Registra un total de 294 fallecidos. El Área de Salud de Navalmoral de la Mata no tiene pacientes ingresados. Tiene un acumulado de 148 fallecidos. El Área de Salud de Llerena-Zafra tiene un paciente ingresado. Registra un total de 191 fallecidos. El Área de Salud de Coria tiene un paciente hospitalizado. Acumula un total de 137 personas fallecidas.