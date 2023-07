Extremadura tiene Presidenta

13 horas y 23 minutos de este viernes 14 de julio de 2021. Día histórico para la región extremeña. Por primera vez en la era democrática, una mujer, será quien lidere la gestión política siendo la Presidenta de la Junta de Extremadura.

María Guardiola Martin – Cáceres, diciembre 1978 -, después de una serie de avatares, declaraciones, gestiones, reuniones y como colofón acuerdo definitivo con VOX por parte de su partido, el Popular, la han llevado de ser una auténtica desconocida a acaparar portadas, titulares, artículos de opinión, tertulias y cientos de informaciones a nivel nacional con ella de protagonista. El motivo: sus palabras, relacionadas con la violencia machista y con la declaración tajante y personal de que no incluiría en su gobierno a la ultraderecha.

Reacciones y más reacciones, «pérdida» de las riendas de la Asamblea extremeña, y cesiones para, sin haber ganado las elecciones autonómicas por seis mil votos a favor del PSOE, la aritmética basada en el reglamento, ha hecho que 33 votos sumen más que 32, y a partir de esta fecha histórica, María Guardiola Martin dirija los destinos extremeños durante los próximos cuatro años, en una legislatura que se nos antoja apasionante desde la órbita periodística, complicada porque se va a tratar de negociar mucho pero mucho para sacar adelante acuerdos y leyes y porque de nuevo es el Partido Popular, por segunda vez en la historia después de los cuanto menos delirantes años de gobierno de Monago, el protagonista y responsable, junto con el apoyo de VOX, de todo lo bueno y lo malo que a partir de ahora el suceda a Extremadura y sus habitantes.

LA CRÓNICA DE UN DÍA A RECORDAR

En primer lugar, ha intervenido el presidente del grupo Parlamentario Socialista y hasta el día de hoy jefe del ejecutivo autonómico extremeño, el » ponderado» Fernández Vara, que le ha deseado suerte a la nueva líder autonómica. Ha remarcado que será la primera vez que el Ejecutivo extremeño lo presida «quien ha perdido las elecciones», pero ha defendido pese a ello que es un gobierno «legítimo». También ha ofrecido a la nueva presidenta un pacto por las infraestructuras de la región por el cual se mantenga una posición del conjunto de los extremeños ante el Gobierno nacional, así como otros acuerdos relativos a la financiación de la sanidad o sobre la gestión del agua.

La siguiente en intervenir ha sido la Portavoz de Unidas por Extremadura, Irene De Miguel, con intervenciones como «Dijo usted que su patrimonio es su palabra, que su palabra era sagrada, que eran valores que se los había trasmitido su familia y yo quiero recordarle una cosa, señora Guardiola: usted ha roto su palabra, el único patrimonio que usted tiene. Hasta el señor Feijóo, su jefe, el mismo día que usted salía diciendo que su palabra no era tan importante, la dejó de nuevo por los suelos hablando precisamente de que los políticos tienen que ser hombres y mujeres de palabra. ¿Qué tiene usted ya, si no tiene palabra, señora Guardiola? Si ha dilapidado la credibilidad ante la ciudadanía, cómo va a poder confiar en usted el pueblo extremeño si ya sabe que aunque usted prometa algo, puede que no lo cumpla porque estén por encima los intereses de su partido”.

En su réplica, Guardiola se ha limitado a pedirle a De Miguel que use su cargo para trabajar por Extremadura y le ha recordado el hecho relevante de que una mujer vaya a ser presidenta de Extremadura como un gran logro del feminismo.

Tanto el líder del PSOE, el presidente saliente, Guillermo Fernández Vara, como Irene de Miguel, han recordado a Guardiola que va a gobernar sin haber sido la lista más votada, pese a la insistencia del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo en conseguir este compromiso por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de cara a las elecciones del 23J. «Nunca va a salir del PSOE un palabra que represente a su Gobierno como ‘okupa’ o ilegítimo», ha dicho Vara.

En la misma línea ha intervenido Irene de Miguel: “Señora Guardiola, a mí no me hubiera importado darle la enhorabuena por haber ganado las elecciones, aunque la realidad es que no las ha ganado. Pero no va a encontrar en mí un reproche. No voy a decirle nunca que este Gobierno es ilegítimo, ni que es una okupa. Ni muchísimo menos. La verdad es que el que se está poniendo un poco pesado es el señor Feijóo con esto de que gobierne la lista más votada. Qué mal le deja a usted siempre este hombre, de verdad”.

Por su parte, Angel Pelayo, portavoz de VOX se ha referido a la memoria histórica, acusando al PSOE de «reescribir la historia por ley, imponer un relato uniforme, y en muchos casos falso, y un discurso oficial con tintes totalitarios que se extiende no solo a los años de la dictadura, sino también a la misma transición». Según Gordillo, este relato «busca volver a enfrentar a los españoles ochenta años después, identificando a unos y otros con cada uno de los bandos, estableciendo censuras y descalificaciones».

Asimismo, ha garantizado a la popular una colaboración «duradera, leal y eficaz» para vivir el cambio «que tanto tiempo llevamos esperando y que esta tierra merece desde hace décadas» y ha remarcado que su apoyo es un «voto de confianza» al PP para hacer una «nueva política» en la comunidad y que espera que las competencias que va a asumir el partido «cuenten con los medios materiales necesarios».

Por otra parte, Vox va a ostentar la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural y recaerá en dicho partido el senador por designación autonómica. Además se va a modificar la normativa para que la formación tenga un puesto en la mesa de la Asamblea.

El portavoz parlamentario del PP, Abel Bautista, ha reafirmado que «los extremeños se han cansado del ninguneo constante del Gobierno de Pedro Sánchez a Extremadura», así como del «silencio cómplice» de Fernández Vara «con cada avería del tren, con cada retraso, con cada incidencia».

Para Bautista, «entre Extremadura y Sánchez, los socialistas extremeños siempre, en todas las ocasiones, han elegido a Sánchez», mencionando las «primeras piedras de macroproyectos» que se han puesto con los gobiernos socialistas y de los que «no hemos vuelto a saber absolutamente nada».

LA VOTACIÓN HISTÓRICA

La candidata del PP de Extremadura, María Guardiola, ha sido investida este viernes como presidenta de la Junta de Extremadura con el apoyo de los 28 diputados del PP y los cinco de Vox, que conforman la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura.

Una vez proclamada como presidenta de Extremadura, por su homónima de la Asamblea, María Guardiola martin ha recibido los aplausos de su bancada popular además de los abrazos y besos de familiares, amigos y compañeras y compañeros.