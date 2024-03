Fallece Delfín Hernández, un poeta de la medicina y la vida

La Asociación Cultural Amigos de la Estatua de Jose María Gabriel y Galán en el Paseo de Cánovas de Cáceres , vuelve a sufrir otro duro revés con el fallecimiento de uno de sus miembros más ilustres y Vicepresidente de dicha Asociación : el Doctor Delfín Hernández Hernández.

A propuesta de dicha Asociación se le otorgó la Medalla de Extremadura en 2012 «por su ingente labor en el campo de la medicina, la cultura y la participación en obras de naturaleza. social».

Nuestra Asociación también contaba con otra Medalla de Extremadura, la otorgada al Cantautor Pepe Extremadura, que también se nos marchó recientemente..

El Doctor Delfín había nacido en Cuacos de Yuste en 1932. También fue Alcalde de dicha localidad y un enamorado del Monasterio de Yuste, con varios libros escritos sobre Carlos V, el Cementerio Alemán y la Sierra de Tormantos.

Era un médico cercano, amable y con amplios conocimientos científicos. Un pura sangre de la medicina que empatizaba con sus pacientes de una forma poco usual.

Venía de gente humilde y se fortaleció física y mentalmente en el Collado de las Yeguas, en las Barreras de Cuacos, cuando de niño pasaba los veranos en un chozo, con sus tíos los cabreros.

Recuerdo cuando acudí a recabar firmas al Hospital San Pedro de Alcántara para su propuesta a la Medalla de Extremadura , las primeras que acudieron a firmar, muy emocionadas, fueron las mujeres del Servicio de la Limpieza . Me recordaron que estando el Doctor Delfín en su despacho y cuando procedía a salir se encontró con una señora que estaba pasando la fregona. Delfín se volvió y salió del despacho pasados diez minutos . Había esperado a que se secase el suelo para no pisar el trabajo de la limpiadora Así era este gran hombre.

Durante más de diez años fue Presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Cáceres y tuve la suerte de acompañarle como Tesorero en ese periodo. También fundó la Asociación Cultural Amigos de la Vera, con el que compartí dirección y múltiples actividades.

Pero ante todo era un gran amante de su familia . Y es que le gustaba la música y la poesía, porque era eso : un poeta de la medicina y de la vida.

Mis versos para este gran amigo :

Hoy te has reunido con el Emperador Carlos V.

Hoy tu canto es el Gregoriano de los Jerónimos.

Hoy he secado mis lágrimas con las hojas de tu silencio.

Hoy te has reunido con José Maria Gabriel y Galán.

Hoy tu Medicina vuelve a la finca Mesillas, en tu Cuacos natal.

Hoy , y siempre, volveré la cara aunque no te vea.

Matías Simón Villares.

Presidente Asociación Cultural Amigos de la Estatua de Gabriel y Galán en el Paseo de Cánovas. Cáceres