Fallece El Bola, consumado actor de LaBotika y referente de la movida cacereña

Este pasado viernes el sector cultural cacereño se ha visto conmovido por la muerte de uno de sus referentes, sobre todo en los años noventa del siglo pasado y primera década del XXI, Juan Manuel Domínguez Sierra, super conocido como El Bola, que junto a Marce Solís, Eva Peroné, Marisa Caldera o Vicente Pozas, entre otros, formó parte del grupo LaBotika, una formación transgresora e iconoclasta que revolucionó el panorama cultural de Cáceres desde sus inicios, ahondado en una crítica irónica, mordaz y llamativa sobre asuntos que concernieran , fundamentalmente a la ciudad cacereña, llenando locales y escenarios.

En tal contexto, El Bola fue pieza fundamental por su imagen, carisma y personalidad, demostrando ser fiel a una manera de vivir e interpretar la vida y la escena que trascendía soberanamente a quienes formaban parte de su círculo de compañeros, amigos y al público en general. De tal manera que con el paso del tiempo, su figura fue reconocida por el Ayuntamiento de Cáceres, designándole una calle en el barrio de San Blas.

Asimismo, El Bola fue, o ha sido, un referente en la lucha por los derechos LGTBI+ , en unos años en los que dar la imagen pública en tal sentido era considerado como algo llamativo o incluso una provocación. No obstante, este personaje cacereño, presumía de ser un agradecido a su padres , «que fueron los que me enseñaron a ser como soy”, nunca abandonó sus reivindicaciones, su » savoir faire», y su carácter y personalidad, además de reivindicar una sociedad mejor, más igualitaria y justa y optó, sin ambages, a la alcaldía de la ciudad de Cáceres, » Yo no soy normal ni corriente, aunque, eso sí, siento que la gente me quiere «. Seguramente fue lo que le animó a presentarse, arropado por sus seres queridos y los que le admiraban.

La noticia de su muerte, la ha dado a conocer LaBotika, en un sentido comunicado: » Nuestro hermano Bola acaba de fallecer. Nos has dado tanto que siempre estarás con nosotros. LaBotika eres tú! La muerte no se teme, si la vida se ha vivido sabiamente (Siddhartha Gautama ‘Buddha’) «.

El funeral tendrá lugar en el tanatorio S. Pedro de Alcántara en la tarde de este sábado, a partir de las seis y media.

Ante la muerte de El Bola, el Budismo, religión y doctrina filosófica y espiritual que él sintió y vivió, se manifiesta con rotundidad: «La muerte es solo el fin de una etapa de nuestra vida. Morir marca el fin de una fase, no de nuestra esencia». La esencia de este ser tan especial permanecerá entre quienes le conocieron, trataron y amaron, por siempre.

Desde Digital Extremadura siente profundamente a ida a la eternidad de un ser excepcional como ha sido Juan Manuel Domínguez Sierra, el entrañable y bueno El Bola. Que la tierra le sea leve.