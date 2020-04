Fernández Vara como Jefe de la Delegación Española del Comité Europeo de las Regiones, escribe una carta al Presidente del Comité Europeo de las Regiones

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como jefe de la delegación española en el Comité Europeo de las Regiones (CdR), ha trasladado este martes al presidente y al vicepresidente primero del Comité Europeo de las Regiones la necesidad de seguir contando con “el impulso decidido de una Unión Europea fuerte y comprometida que cumpla las expectativas de los ciudadanos, que demandan una respuesta a la crisis del coronavirus basada en la fraternidad y la solidaridad”. En este sentido, ha abogado por la necesidad de aunar la lucha sanitaria por el coronavirus desde una perspectiva global y con la imprescindible unidad de acción para garantizar “el mayor apoyo posible” para atender no solo las responsabilidades sino también contar con ellas a la hora de diseñar y poner en práctica las políticas más adecuadas. Asimismo, ha destacado que todas las regiones y municipios que forman parte de este Comité han recibido de manera positiva todas la iniciativas presentadas y acordadas por las instituciones y organismos comunitarios en los últimos días, como las relativas a facilitar la recepción y el reparto de dispositivos médicos y equipos de protección importados de terceros países y el Plan de Acción Covid-19 del Comité Europeo de las Regiones anunciado el pasado 24 de marzo. Además, en su misiva, el jefe del Ejecutivo extremeño ha apostado por “un aumento significativo” del presupuesto comunitario con fondos adicionales a los ya existentes, acompañado también de un ambicioso plan de estímulo europeo excepcional de reactivación, que “sea suficiente para garantizar la cohesión social y territorial ante la gravedad e incertidumbre del período que vivimos”. Por otra parte, ha advertido de que “estamos al inicio de una profunda transformación de nuestras sociedades” que exigirá, a su vez, “encontrar soluciones innovadoras que pongan en valor lo que nos une frente a un virus que no conoce fronteras”. Por ello, ha sostenido la importancia de que el Consejo Europeo y el resto de instituciones comunitarias adopten en este proceso “medidas valientes, decididas y firmes”, además de resaltar la necesidad de contemplar mecanismos como los eurobonos para “recuperar la confianza de los ciudadanos europeos y mirar al futuro con esperanza e ilusión”, ha finalizado.

A contnuación, trasncribimos íntegramente la carta:

Mérida, 7 de abril de 2020

Estimado Presidente,

Estimado Vicepresidente primero,

En primer lugar, me dirijo a Ustedes, como Jefe de la Delegación Española del Comité Europeo

de las Regiones, para expresar nuestra solidaridad con el resto de miembros del Comité y

autoridades regionales y locales de toda Europa que afrontamos estos días, con la gestión de la

crisis del coronavirus, los momentos más desafiantes de nuestras vidas.

Las regiones y los municipios son las administraciones públicas más cercanas a los ciudadanos

y las que deben afrontar el primer esfuerzo de atender a sus necesidades más inmediatas. Por

ello, es imprescindible garantizarles el mayor apoyo posible para atender estas

responsabilidades y contar con ellas a la hora de diseñar y poner en práctica las políticas más

adecuadas.

Necesitamos aunar la lucha sanitaria por el coronavirus desde una perspectiva global con la

imprescindible unidad de acción que permita la puesta en marcha de medidas que aseguren

que nuestra ciudadanía y empresas sientan que no están solas.

En este sentido, desde nuestras regiones y municipios, estamos intentando poner todos

nuestros esfuerzos y recursos en políticas implementadas en el ámbito de nuestras

competencias para recuperar nuestra vida habitual lo antes posible y hacer frente de una

forma eficaz a las consecuencias sociales y económicas actuales y futuras de la crisis.

Pero para que estas medidas sean realmente efectivas, necesitamos también seguir contando

con el impulso decidido de una Unión Europea fuerte y comprometida que cumpla las

expectativas de los ciudadanos, que demandan una respuesta a la crisis profundamente

europeísta basada en la fraternidad y la solidaridad.

Por ello, damos la bienvenida a todas la iniciativas presentadas y acordadas por las

instituciones y organismos comunitarios en los últimos días, entre ellas las relativas a facilitar

la recepción y el reparto de dispositivos médicos y equipos de protección importados de

terceros países y el Plan de Acción Covid-19 del Comité Europeo de las Regiones anunciado por

Usted el pasado 24 de marzo, que entendemos van en la dirección adecuada.

No obstante, ante la gravedad e incertidumbre del período que vivimos, y reconociendo el

valor añadido europeo que ha tenido hasta ahora, será necesario un aumento significativo del

presupuesto comunitario con fondos adicionales a los ya existentes, que deberá ir

acompañado de un ambicioso plan de estímulo europeo excepcional de reactivación que sea

suficiente para garantizar la cohesión social y territorial y evitar una crisis sin precedentes

desde la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, somos conscientes de que estamos al inicio de una profunda transformación de

nuestras sociedades que exigirá, desde la concordia y la flexibilidad, encontrar soluciones

innovadoras que pongan en valor lo que nos une frente a un virus que no conoce fronteras. De

ahí la importancia de que el Consejo Europeo y el resto de instituciones comunitarias adopten

en este proceso medidas valientes, decididas y firmes. A tal fin, se hace indispensable

contemplar mecanismos como los eurobonos que nos permitan recuperar la confianza de los

ciudadanos europeos y mirar al futuro con esperanza e ilusión.

Agradeciendo de antemano su atención e interés, aprovecho la ocasión para enviarles un

cordial saludo.