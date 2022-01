Fernández Vara, discurso Fin de año: Extremadura tiene la mejor oferta para la instalación de empresas de todo nuestro país

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado el papel de Extremadura en un escenario social y económico de nuevas oportunidades y ha subrayado el avance administrativo experimentado en la región para favorecer la captación de inversiones que permitan su desarrollo industrial.

En su tradicional Mensaje de Fin de Año, pronunciado desde la sede de Presidencia de la Junta de Extremadura en Mérida, el jefe del Ejecutivo regional ha defendido que no hay mejor manera de luchar contra la despoblación y combatir el reto demográfico que el hecho de que las personas tengan “una vivienda digna y un empleo seguro”, dependiendo eso “en gran medida de que seamos capaces de reindustrializar España y de industrializar a Extremadura”.

En este sentido, ha afirmado que Extremadura tiene “la mejor oferta para la instalación de empresas de todo nuestro país”, en primer lugar “porque hemos modificado las leyes y tenemos la Ley de Administración más ágil, la Ley de Desarrollo Urbanístico Sostenible, y vamos a hacer ahora la Ley de Simplificación Administrativa, que facilitan enormemente las cosas” y en segundo lugar porque de pronto el mundo ha descubierto que hay cosas que, aun no teniendo precio, tienen muchísimo valor, como el territorio, el agua, el sol, la estabilidad política y la paz social.

En referencia al diálogo social, Fernández Vara ha destacado que esto ha permitido la creación en los últimos seis años de 60.000 puestos de trabajo, 20.000 solo en el último año, siendo mérito esencial de las empresas y de sus trabajadores “y sobre todo del diálogo social, del consenso, de renunciar a algo para poder conseguir lo máximo posible para todos”.

En este contexto, ha subrayado que en los próximos meses se van a necesitar “muchas figuras laborales nuevas, muchos perfiles profesionales nuevos en el ámbito de la construcción, de la logística, en el ámbito energético, que va a hacer que aparezcan empleos nuevos, inexistentes hasta hace unos años, y que den oportunidades a nuestros hijos e hijas”.

“Ahora que tenemos alas no vamos a dejar que nadie nos las corte, que ahora que podemos volar no vamos a permitir que nadie lo obstaculice. Esa es mi plena confianza en el futuro de esta tierra, por lo que creo que hay muchísima gente trabajando para que sea una posibilidad. Y además esto no es mérito de nadie, es mérito de una sociedad que hace tiempo que se quitó todos los temores, todos los miedos y todos los prejuicios”, ha continuado.

SECTOR PRIMARIO

Fernández Vara ha señalado que éste ha sido un año de “duras y difíciles negociaciones para conseguir la mejor política agraria para Europa, para España y para Extremadura”, ya que la situación de partida no era buena porque no estaba Reino Unido. Aun así, el objetivo que se había marcado, que era lograr que los fondos que vinieran a España y Extremadura no disminuyeran, se ha conseguido, además de otros muchos.

El presidente también ha destacado puntos importantes como la incorporación de la mujer, del relevo generacional y de los jóvenes, todo lo que van a suponer los ecoesquemas, pudiendo ser una gran oportunidad, con todo lo que significa el pago a las primeras hectáreas, hasta poder decir que el 70 ó el 80 por ciento de los agricultores y ganaderos van a tener la oportunidad de recibir más fondos que en la etapa anterior.

En esta línea ha indicado que “gran parte del futuro de nuestro sector primario” está en el cumplimiento de los elementos incluidos en la Ley de la Cadena Alimentaria, una ley que hay que hacer que se cumpla, y eso, según ha afirmado “puedo asegurar y garantizar que será uno de nuestros principales objetivos en los próximos meses y en los próximos años”.

ENERGÍAS RENOVABLES

Durante su alocución, Fernández Vara, ha apuntado que Extremadura ha sido la primera región en poner en marcha el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, que la sitúa a la vanguardia del desarrollo de las nuevas energías, “de las energías renovables, de las energías limpias de nuestro país, teniendo el 23 por ciento del desarrollo de renovables fotovoltaicas que se están produciendo en España en la región”.

A este respecto, ha señalado que gran parte de los proyectos industriales que se han cerrado ya con importantes inversores vienen a Extremadura buscando la posibilidad de tener al lado una planta fotovoltaica, con unos costes energéticos muy por debajo de lo que hoy les están pidiendo a precio de mercado.

Es por ello que, según ha afirmado “esa es nuestra gran oportunidad” y el haber sido la primera comunidad autónoma en tener un Plan Integrado de Energía y Clima, haber sido una comunidad autónoma que “nos hemos estado preocupando por la planificación eléctrica en estos meses y en estos años, haber sido una comunidad autónoma que nos estamos preocupando de manera evidente por la conectividad, por llevarla a todas partes en las mejores condiciones, es algo que nos sitúa en un horizonte que va a permitir que dentro de unos años Extremadura pueda ser una región en la que ya nadie se acuerde de cuando éramos Región Objetivo de Convergencia”.

TURISMO

El jefe del Ejecutivo regional ha puesto en valor el crecimiento que el sector turístico va a tener en los próximos meses en la región. Un turismo de mucha calidad y mucho más apreciado por ciudadanos de diversos lugares del mundo que hoy buscan cosas diferentes y donde Extremadura tiene proyectos en todos los puntos de la región.

“Vamos a tener a lo largo de los próximos años decenas de proyectos de nuevos desarrollos turísticos en Extremadura”, ha continuado Fernández Vara, ya que la covid-19 ha hecho que muchas cosas cambien y que otras se aceleren, y una de ellas es una manera distinta de entender el mundo, de entender la vida y de entender el ocio.

Esa nueva manera de entender el ocio casa muy bien con lo que Extremadura ha sido capaz de representar en todo este tiempo: de conservación de la naturaleza o de lucha por el mantenimiento de todo lo que significa la sostenibilidad, y ese es uno de sus mejores y mayores valores.

IGUALDAD Y COOPERACIÓN

El presidente extremeño ha subrayado que la “igualdad no puede ser nunca un proyecto de confrontación” y ha destacado que el haber conseguido avanzar en la igualdad de género es la mejor y más visionaria apuesta que una sociedad puede hacer, porque ha contribuido como ninguna otra cosa al aumento del Producto Interior Bruto en el país y en la región.

Es, probablemente, la mayor revolución que se haya producido, silenciosa, la de haber aportado a la riqueza común todo el esfuerzo y el trabajo de las mujeres, que han permitido una redistribución de la riqueza que nos hace hoy tener servicios públicos de mucha más calidad.

En este punto ha pedido la unión de toda la sociedad extremeña para luchar contra la violencia de género, una lucha en la que “hemos dado los pasos más gruesos pero quedan los pasos más finos, aquellos que permitan finalmente transitar el camino para hacer que algo pueda ser erradicado. Estoy convencido de que en ese punto seremos capaces de encontrarnos todos y todas”.

En materia de cooperación, Fernández Vara, ha señalado que “somos una región que ha cuidado mucho la cooperación” y se ha mostrado orgulloso “del trabajo que Extremadura desarrolla, no solo haciendo proyectos de cooperación, sino fomentando lo que significa la sensibilización del mundo de la comunicación, de los profesionales y fomentando la formación en el ámbito de la cooperación”.

El presidente extremeño ha agradecido el trabajo y esfuerzo realizado durante este año a todos los profesionales sanitarios, a los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas y a la sociedad en general. “Mi eterna gratitud a todos los que a lo largo de este tiempo han sacado lo mejor de sí mismos para ayudarnos a todos”, ha indicado.

“Frente a las crisis hay dos maneras de reaccionar: una, protegiéndonos todos, y otra, protegiéndose solo los que tienen mayor capacidad de protección. Yo apuesto por la protección que nos dé paraguas a todos”, ha concluido.