Garicano, Ciudadanos: “Los fondos europeos hay que gastarlos en proyectos que generen crecimiento de futuro en Extremadura”

El europarlamentario de la formación naranja se ha reunido junto a la eurodiputada Susana Solís y el coordinador de Cs Extremadura, David Salazar, con el presidente de la Junta para hablar de las oportunidades de los fondos europeos para la región .

El eurodiputado de Ciudadanos (Cs), Luis Garicano, ha manifestado este lunes en Mérida que los fondos europeos “hay que gastarlos en proyectos que generan crecimiento de futuro en Extremadura”.

Así, y tras haber mantenido una reunión con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en la que también han participado la eurodiputada de la formación liberal, Susana Solís, y el coordinador de Cs Extremadura David Salazar, Garicano ha asegurado en declaraciones a los medios que “los fondos europeos son una enorme oportunidad para Extremadura”.

En este sentido el eurodiputado de Cs ha recalcado que la pandemia “ha sido muy dura para Extremadura” y la situación de desempleo y precariedad de la región “es muy grave” por lo que ha calificado estos fondos como “oportunidad única” y “un tren que no debemos dejar pasar”.

A su vez, ha insistido en que “la clave” es que los proyectos en los que se invierta el dinero “permitan a Extremadura realmente salir delante de una manera sostenible” y que la generación que va a pagar este dinero “también se beneficie de estas inversiones”.

El eurodiputado de la formación liberal ha incidido en que algunos de los proyectos de los que ha hablado con el presidente extremeño son el transporte o la fábrica de baterías pero, también, han hablado de temas que son “prioritarios para Ciudadanos” en los que Salazar está trabajando “de manera muy activa” como la empleabilidad, la formación profesional y la ocupación y formación para el empleo”.

“La clave para la empleabilidad es la formación y lo más importante es usar los fondos europeos para formación en el empleo, en habilidades digitales y para digitalizar la administración. Esto es lo que para el equipo de ciudadanos es prioritario”, ha recalcado.

Sobre el bloqueo de Hungría y Polonia a los fondos europeos Garicano ha indicado que “es un tiro en el pie” porque, creen que están paralizando dinero que a ellos no les beneficia, “piensan que como tienen muchos fondos estructurales no les importa” y, ha aseverado, “sinceramente confío en que esta maniobra termine mal para ellos” porque, “el Parlamento Europeo no va a dar ni un paso atrás”.

“En este final de año Europa puede tener o un año de absoluto éxito o de absoluto fracaso porque tenemos en marcha cuatro temas fundamentales: cerrar el reglamento de los fondos europeos, cerrar toda la financiación de los fondos europeos, cerrar el marco financiero plurianual y el Brexit”, ha explicado.

“Todos estos temas se van a decidir en los próximos 15 o 20 días”, ha apuntado Garicano al tiempo que ha resaltado que el día 15 de diciembre habrá un pleno donde espera que se puedan abordar y aclarar todos estos temas.