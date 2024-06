Ibai Llanos: La fiesta de Monterrey me mató

Ibai Llanos, el campeón de la Kings League, regresa a España entre celebraciones y preocupaciones

Tras una intensa competición en México, el equipo Porcinos, liderado por el carismático streamer Ibai Llanos, se ha coronado como el gran vencedor del Mundial de la Kings League. Con el trofeo en mano y un premio de un millón de dólares, los equipos españoles han comenzado su regreso a casa, incluido el equipo del propio Ibai.

Sin embargo, la llegada de Llanos al aeropuerto de Barcelona ha causado un revuelo inesperado. Apareciendo en silla de ruedas y visiblemente agotado, el creador de contenidos ha generado preocupación entre sus seguidores y los medios presentes. Aunque inicialmente se temía por su salud debido a comentarios previos sobre fiebre y cansancio, Ibai ha aclarado la situación horas después a través de sus redes sociales.

En un video compartido con sus seguidores, Ibai ha explicado que su estado no se debía a una enfermedad, sino a las consecuencias de una celebración desenfrenada. “La fiesta de Monterrey me mató”, confesó el streamer, haciendo referencia a las locuras de la noche mexicana tras convertirse en campeón del mundo.

Además, durante una transmisión en directo en Twitch, Llanos ha compartido más detalles sobre su estado: “La realidad es que llevaba una cuajada espectacular porque salí de fiesta por Monterrey. No me pasa nada, es lo que tiene pillar un avión sin haber dormido y estar jodido, no tiene mucho más”. Tras un merecido descanso, asegura sentirse completamente recuperado y listo para seguir adelante. “Necesitaba dormir un poco porque habían sido días locos”, concluyó, describiendo su maratónico itinerario de viaje que incluyó múltiples escalas entre México, Estados Unidos y España.