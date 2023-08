Incendiario Rubiales: Fue un pico consentido, espontáneo y mutuo y no voy a dimitir

Comparte en redes sociales

El que todavía sigue siendo presidente de la real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales Béjar, ha hecho una serie de manifestaciones que avergüenzan al fútbol y a los valores del deporte de forma escandalosa.

Asegura que el gesto del beso a la jugadora Jenni Hermoso fue «espontáneo, mutuo y consentido» , además de criticar al » falso feminismo al que tacha lacra de nuestra sociedad, y además se ha permitido no solamente anunciar que va a denunciar a Yolanda Díaz, Irene Montero, Ione Belarra, Echenique, o acusarle de agresión sexual.

Y, entre otros considerandos, cuanto menos desafiantes, se ha reiterado, por cinco veces, en anunciar que no va a dimitir.

El presidente de la RFEF ha denunciado que «se ha ejecutado un asesinato social, se me está intentando de matar», y pidió reflexionar sobre lo ocurrido: «Tenemos que hacer una reflexión hacia dónde vamos como sociedad», asegurando que el gesto del beso fue fruto de la euforia y poniendo el ejemplo de quien gana la lotería que juega el mismo número que una mujer y se dan un pico para celebrarlo, «sin nada sexual«.

Rubiales siguió su discurso explicando que «desde hace 5 años van a por mi con todo, por tierra, mar y aire, con decenas de denuncias. siempre son los mismos, él y sus títeres», en referencia a su gran rival, Javier Tebas, presidente de La Liga de clubes profesionales.

Mirando a sus 3 hijas, les espetó: «Tenéis que aprender una lección de vida sobre qué es la igualdad, y hay que diferenciar entre la verdad y la mentira, y yo estoy diciendo la verdad» Entonces, continuó: «El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad y no le importan las personas. Están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que estamos avanzando. Quieren matar a un hombre, no les interesa las personas».

Fue entonces cuando además soltó otra bomba: «La señora [Yolanda] Díaz, la señora [Irene] Montero, la señora [Ione] Belarra, el señor [Pablo] Echenique… se han referido a esta acción [el beso] como violencia sexual, sin consentimiento, agresión… ¡por Dios! ¿qué pensarán las mujeres que han sido agredidas de verdad sexualmente?».

Por último, dijo esperar justicia: «A estas personas que han dicho esto de mí, que están tratando de asesinarme públicamente, les digo que me voy a defender, como cualquier español, en los juzgados. Voy a ejercer acciones contra estas personas».