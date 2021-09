Irene De Miguel: “No entendemos los recortes en la escuela pública cuando la concertada es intocable”

Comparte en redes sociales













La portavoz de Unidas por Extremadura ha criticado que desde la Consejería de Educación se intenten “maquillar” las cifras para ocultar los recortes en la educación pública. De Miguel también ha anunciado que pedirán explicaciones al consejero Vergeles por los recortes incluidos en el nuevo pliego de condiciones del servicio de ambulancia, que afectarán sobre todo a las zonas rurales

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha cargado duramente este martes contra la Consejería de Educación por los recortes aplicados en las aulas de la comunidad autónoma al inicio del curso escolar. De Miguel asegura que la consejera Gutiérrez “está maquillando las cifras para ocultar los recortes, pero lo cierto es que el curso ha comenzado con menos profesores que el año pasado”. La portavoz ha lamentado que el Ejecutivo de Vara haya apostado por volver a las ratios de la época precovid y por dejar en el aire las 400 plazas docentes de refuerzo que se implantaron el curso anterior.

“No entendemos estos recortes en la educación pública cuando la concertada es intocable”, ha dicho De Miguel en referencia a que la disminución del profesorado solo afecta a las aulas públicas de la comunidad autónoma. “Si algo nos ha enseñado esta pandemia -ha continuado- es que necesitamos aulas donde las ratios sean menores para la educación sea más inclusiva y de mejor calidad”.

Recortes en el servicio de ambulancias

De Miguel también ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que Unidas por Extremadura ha impulsado para el próximo pleno una comparecencia para conocer al detalle el pliego de condiciones del nuevo contrato del servicio de ambulancias. La portavoz ha explicado que se solicita esta comparecencia porque al Grupo Parlamentario le preocupa los recortes que el nuevo pliego de condiciones “incluya recortes en las zonas rurales, que son las que más lejos están de los hospitales”. “El señor Vergeles tiene que dar explicaciones sobre el por qué se va anular, por ejemplo, el servicio de soporte vital en la comarca de Gata”, ha añadido.

La también presidenta de Grupo Parlamentario ha lamentado que se haya vuelto a sacar a licitación este servicio, “perdiendo la oportunidad de gestionar de manera pública y directa el transporte sanitario como están haciendo en otras comunidades autónomas, como La Rioja.

Planificar el desarrollo de las energías renovables

Por último, la portavoz de Unidas Por Extremadura ha explicado que el Grupo Parlamentario también defenderá una iniciativa para que el Ejecutivo autonómico planifique el desarrollo de las energías renovables en la región. Irene de Miguel ha asegurado que la región se está “inundando” de parques fotovoltaicos y eólicos “que no están generando riqueza en el territorio”. “Por eso, -ha explicado- nosotros apostamos por una transición energética justa, pero no así. No a este precio. No dejándolo todo en manos del oligopolio eléctrico porque son los mismos que se han hecho de oro con Almaraz y vaciando los embalses”.

De Miguel ha asegurado que el gobierno del señor Vara tiene que aceptar que no se pueden seguir dando autorizaciones para nuevas instalaciones fotovoltaicas sin que exista una planificación previa “porque parece que Iberdrola es la dueña y señora de esta tierra, y eso se tiene que acabar”.