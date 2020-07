Irene de Miguel, Unidas por Extremadura, ha dibujado, ve al presidente Vara, agotado, paralizado y superado por la situación

De Miguel plantea que el mundo rural tenga un peso específico en la reconstrucción. Pero para ello, ha asegurado que se necesitan dos cuestiones básicas, fibra y ferrocarril. “Grábeselo a fuego, señor Vara, fibra y ferrocarril para crear futuro”, ha dicho

Unidas Por Extremadura ha cuestionado las iniciativas propuestas por el presidente Vara en su agenda para la reconstrucción por considerar que “son las mismas recetas que nos han llevado a ser campeones de desempleo, precariedad y pobreza”. “Su reconstrucción o su nueva normalidad evocan los vicios del pasado”, le ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario, Irene de Miguel, quien también le ha planteado en el Debate Sobre la Orientación de la Política General de la Junta de Extremadura que hace falta arrojo y valentía para afrontar la crisis tras la Covid.

La líder de Unidas Por Extremadura ha recordado que Extremadura, antes de la pandemia, aún no había superado la crisis de 2008. “Antes de la llegada de la Covid -ha dicho- la precariedad laboral se había normalizado completamente, la pobreza alcanzaba tasas del 44,6 por ciento y el paro juvenil era el más alto de España”. Por ello, para superar esta situación y hacer que Extremadura avance, De Miguel ha afirmado que se necesita arrojo, valentía, impulso e ideas nuevas, “y usted nos trae aquí más de lo mismo, promesas sin concreción”. “Y lo peor, -ha añadido- son las ausencias, las terribles ausencias” porque ha advertido que en su agenda para la reconstrucción “ni una vez aparece la palabra juventud en su documento, señor Vara”, a pesar de que 223 jóvenes hacen la maleta cada mes de Extremadura, “que son nuestro potencial humano, nuestro futuro, aquellos que ya fueron golpeados por la crisis de 2008 y que han vuelto a ser los mayores damnificados”.

De Miguel ha dibujado en su exposición a un presidente “agotado y superado por la situación”, paralizado durante la gestión de la pandemia, refugiado en las valientes medidas del gobierno de coalición “porque ustedes de motu propio han hecho bastante poco”. De hecho, ha asegurado sentirse muy orgullosa del despliegue de medidas económicas y sociales “históricas” que han situado a España en la vanguardia mundial en la protección social y laboral. “Como dijo la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, ‘estamos mal pero menos mal que estamos’. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado con otro gobierno”, ha afirmado.

La también presidenta del Grupo Parlamentario le ha recriminado que durante su discurso en el día de ayer no tuviera una actitud humilde y asumiera que han cometido errores durante la gestión de la pandemia y que han sido negligentes en algunas ocasiones. Además le ha reprochado su falta de consenso y diálogo por no aceptar casi ninguna del centenar de medidas e iniciativas que Unidas Por Extremadura ha presentado como aportaciones a los decretos durante el estado de alarma. “¿Por qué nos engaña con esa bonhomía de hombre dialogante si luego es mera retórica?”, le ha preguntado al presidente.

De Miguel también ha aprovechado su intervención para desgranar los ejes fundamentales en los que se debe basar la reconstrucción. El primero de ellos es el fortalecimiento de los servicios públicos “porque han demostrado ser el colchón de la sociedad frente a las crisis”. Por ello, le ha señalado que la Sanidad Pública se ha mostrado imprescindible para la sociedad, “una sanidad debilitada por los continuos recortes que comenzó usted, señor Vara” porque, tal y como le ha recordado, entre 2009 y 2011 el Partido Socialista extremeño redujo la financiación sanitaria en 145 millones de euros.

La portavoz de Unidas Por Extremadura también ha asegurado que hay que implementar un nuevo modelo de atención a las personas mayores, mejorar la gestión de la dependencia y apostar por la Educación Pública. Precisamente en relación a la Educación Pública, De Miguel ha aseverado que le parece inconcebible que se vaya a contar con 300 docentes menos durante el próximo curso escolar. “Ustedes plantean una política educativa más cercana a la de Ayuso en Madrid, cuyo objetivo es únicamente beneficiar a la escuela concertada donde están sus empresas amigas”, ha afirmado.

El segundo de los ejes de la reconstrucción es el cambio en el modelo productivo. que tiene que apostar por recuperar la industrialización en las zonas rurales “porque otras de las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia es que debemos trabajar por el reequilibrio poblacional”. De esta forma, De Miguel plantea que el mundo rural tenga un peso específico en la reconstrucción. “Necesitamos -ha dicho- que las segundas residencias se conviertan en la primera, que toda la gente que va a venir este verano a disfrutar de su pueblo pueda quedarse a vivir”. Y es que, según la portavoz, el teletrabajo va a convertirse en una realidad necesaria, “y eso nos da la oportunidad como región para acoger a todos aquellos que puedan trabajar desde casa”. Pero para ello ha dicho que se necesitan dos cuestiones básicas, fibra y ferrocarril. “Esto solo será posible con unas conexiones digitales del siglo XXI y una movilidad intermodal que vertebre y conecte Extremadura y, a su vez, con otras regiones”. “Señor Vara, grábeselo a fuego: fibra y ferrocarril para crear futuro”.

La industrialización que ha planteado De Miguel también debe basarse en la “innegable transición ecológica a la que nos vemos abocados”. Una transición que debe ser una oportunidad para Extremadura “porque tenemos todos los mimbres para ello”, ha dicho. Pero la portavoz ha advertido que esta transición no servirá de nada “si no viene acompañada por la democratización de los recursos, para que el beneficio recaiga en las familias, PYMES y autónomos”. “¿De qué nos sirve ser las región con las plantas solares más grandes de Europa si nuestra factura de la luz sigue siendo igual de cara que en otros territorios? ¿De que nos sirve inundar nuestros campos de placas solares si están en manos de grandes empresas que ni tributan aquí y el empleo que dejan es escaso?”, le ha preguntado.

Y el tercer eje, y el más importante, según ha señalado la presidenta de Unidas Por Extremadura es la financiación de todas esas políticas que plantea. Y para ello, De Miguel ha propuesto que se eliminen todo tipo de duplicidades en la administración, gastos superfluos, “como los que dedicamos a las oficinas de los expresidentes, un privilegio -ha dicho- que en estos tiempos que corren debería ser la primera medida a tomar”. También ha planteado que hay que combatir el fraude fiscal porque anualmente se defraudan 60.000 millones de euros y una reforma fiscal redistributiva “que haga pagar más a quienes más tienen”. De Miguel le ha recordado al presidente que durante la legislatura pasada el Partido Socialista extremeño rechazó una propuesta para avanzar en una fiscalidad más justa, “propuestas que el gobierno de coalición baraja a día de hoy y hasta el Banco de España secunda, pero que ustedes se negaron en redondo a aplicar”.

Estas contradicciones del presidente de la Junta de Extremadura que constantemente señala Unidas por Extremadura evidencian que, según De Miguel, el presidente de la Junta se hubiera encontrado más cómodo con un gobierno en coalición con la derecha, “que no le hiciera entrar a usted en contradicciones ideológicas, que por ejemplo, le permitan apostar sin tapujos por la concertada, privatizar sin remordimientos, poner alfombras rojas a las grandes inversiones frente a PYMES y autónomos y seguir troceando contratos públicos para que parezca que las cifras de desempleo no son tan terribles”. “Ya va siendo hora de que usted se defina claramente y no juegue al doble discurso”, ha dicho para inmediatamente después asegurar que nuestra región se encuentra en un momento crucial, donde se necesitan ideas nuevas, creatividad y un nuevo impulso, “y usted no puede seguir planteando que el guión a seguir sea la resignación de lo que otros quieren para Extremadura”.