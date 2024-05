Javi Barrio, jugador del Cacereño: «Yo repetiría plantilla, se ha visto que es un equipo capaz de todo»

Javi Barrio (Logroño, 21 de mayo de 1991) ha sido uno de los principales culpables de la obtención del billete que asegura estar en la próxima edición de la Copa del Rey, el central es uno de los 7 fichajes que el Cacereño realizó en el mercado invernal y que tanto han cambiado el ambiente y el fútbol en el Príncipe Felipe.

La mejora defensiva ha sido evidente en la segunda vuelta, de encajar 23 goles en los primeros 17 encuentros, en la segunda vuelta solo ha recibido 14. El riojano ha acabado la temporada con 7 porterías a cero en sus últimos 10 partidos.

-Estabas en el Zamora, ¿cómo fue el proceso hasta tu llegada aquí?

Sinceramente, en Zamora acabé un poco saturado de todo, incluso llegó un momento en diciembre que me dije: “hasta aquí, lo dejo, me voy a Logroño y a empezar una nueva vida con la familia”. Fue mi mujer la que me alentó a continuar, fui a las sesiones AFE para ver si me reenganchaba mentalmente, ya me había llamado Francis, pero quería tomar la decisión estando seguro de que iba a estar bien y que podía ayudar al equipo. Fue llegar a las sesiones y la cabeza cambió por completo, no podía irme todavía de los terrenos de juego, el cambio de ambiente que tuve en la AFE influyó mucho. Además, el Cacereño es un proyecto que ya me gustaba de otros años y ayudó a tomar la decisión.

-Ya habías coincidido con Francis en tu etapa en el Villanovense, imagino que eso hizo todo más fácil…

Sí, Francis era una persona que ya me conocía y eso me dio tranquilidad, que una persona con la que has trabajado hace años siga confiando en ti hace mucho, más incluso después de mi lesión del tendón de Aquiles del año pasado, yo me he recuperado bien, pero eso hay gente a la que le tira para atrás. Le hice saber que estaba bien, él confió en mi palabra y creo que ha sido una decisión buena para todos.

-En el momento de tu llegada, el Cacereño atravesaba un momento bastante tenso. ¿Cómo te encontraste el vestuario?, ¿Cuál era la moral del equipo?

Yo sabía que había habido una serie de problemas deportivos y extradeportivos en la primera vuelta, la verdad es que me encontré un vestuario bastante sano y que me acogió de primeras, ya había jugado con Clausí y tener una persona con la que ya me llevaba muy bien ayuda. Me encontré con un vestuario muy bueno, que los resultados no acompañaban, pero un grupo cohesionado a pesar de la difícil situación.

Quizás, bajo mi opinión, pesaban un poco que los resultados no acompañasen, había grandes jugadores, buen entrenador al igual que club, así es el fútbol, a veces la pelota no entra, te llegan una vez y entra con mucha facilidad en tu portería. Fue tener un par de resultados buenos y creernos que hemos sido un buen equipo durante el año y así se ha demostrado. Yo desde Zamora veía que los resultados no acompañaban, veía el equipo, y no me lo creía. Mira por ejemplo el Badajoz, ves la plantilla uno por uno y dices: “¿Cómo es posible?“. Si coges una racha mala y no cambias la dinámica, llega un momento que es irreversible, por suerte en el Cacereño lo hemos revertido a tiempo.

-La defensa es la zona del campo que más variación tuvo respecto a la plantilla original, ¿qué crees que ha cambiado? , ¿Quizás la veteranía tuya o de Adri Crespo?

No se si ha sido falta de experiencia, yo últimamente en Zamora por distintas circunstancias no me encontraba bien, eso podía hacer que mi rendimiento no fuese el óptimo, hay diferentes factores, a saber que fallaba aquí, sí que es cierto que Adri y yo hemos llegado, hemos cuajado bien, hemos tenido la fortuna que a veces es necesaria en el fútbol de que disparan, te da el balón y sale fuera en vez de acabar dentro, eso también es fútbol.

Hemos ido ganando confianza y creo que es lo que le ha pasado al equipo. Hemos ido enganchando resultados y obteniendo puntos, que es lo que hacía falta. Al final el ambiente lo crean los resultados, si tienes malos luego llega el fin de semana y tienes el pensamiento de que si no ganas te metes en problemas, creo que eso se respiraba en el ambiente, un poco falta de confianza, que te puede quitar puntos en los últimos minutos o jugadas así. A medida que han ido pasando las semanas, la balanza se ha ido equilibrando y nos ha dado la confianza a nosotros. Hemos conseguido ser un equipo con mentalidad de ganador, es una pena que la competición no haya durado un par de semanas más.

-El equipo ha acabado en muy buena forma, ganando a varios equipos de playoffs en las últimas jornadas, ¿sabe a poco el final?

Sí que sabe un poco, a mí personalmente se me ha hecho muy corta, entre la lesión y la primera vuelta, que fue difícil, solo he podido competir 3 meses aquí y encima terminando como hemos terminado, yo creo que al equipo le ha pasado lo mismo. Hemos hecho una segunda vuelta muy buena, los resultados han sido muy buenos contra grandes equipos, ganando a plantillas de playoffs como el Paso y el Numancia, te quedas con la sensación de qué habría pasado si hubiese durado un poco más, de que hemos sido un gran equipo que podíamos haber hecho grandes cosas. Lo importante era competir en Segunda RFEF el año que viene, se consiguió y hay que sumarle la clasificación a la Copa que es importante para el club, los aficionados y los jugadores que puedan disfrutarla.

-¿Tú vas a ser uno de esos jugadores que puedan disfrutar la Copa aquí la próxima temporada? ¿Tienes contrato?

Sí, yo tengo contrato, la verdad es que estoy muy bien aquí, vine aquí después de una mala etapa y el Cacereño y Cáceres han sido un salvavidas, nos han acogido muy bien, estamos muy felices y mi intención es continuar aquí. Si el club lo desea, claro, es cosa de dos. Yo estoy muy contento aquí, no sabía lo que me iba a encontrar y el vivir aquí nos ha gustado mucho, a mis hijas también, fue llegar aquí y todo rodado, nunca me había sentido tan bien en tan poco tiempo.

-Ya has disputado grandes escenarios de Copa, ¿tienes ganas de volver a jugarla?

Sí, la primera vez que jugué copa fue en el Racing, ganando al Sevilla, al Almería y después el famoso ‘Plante’ del Racing contra la Real Sociedad, es una suerte jugarla. Son momentos que nunca olvidas, de los que piensas cuando eres pequeño, de jugar en grandes estadios contra grandes equipos, que por desgracia no puedes disfrutar todos los fines de semana, la copa te permite estos momentos. A la afición también, es una competición bonita. Además, me gusta el nuevo formato, lo hace más competitivo para los equipos más pequeños, creo que iguala las fuerzas.

-Este año se cumplió una década del ‘Plante’ de Copa del Racing, ¿cómo se vivió desde dentro?

Yo era muy joven, mi último año de sub-23, la verdad es que con asombro, ese tema lo llevaron los capitanes y el mister, así un poco en silencio, yo no sabía nada, era muy joven. Me dijeron que no íbamos a jugar, que se tenía que ir la directiva, yo dije que sí, pero en ese momento no entendía muy bien la repercusión que tenía. Ya cuando vino el que era en ese momento presidente de AFE, Luis Rubiales, nos empezó a contar un poco todo, ya empezaba a sonar también el runrún en las calles de Santander. Recuerdo llegar al estadio con toda la gente fuera, llegas allí, todo el mundo medio sabiendo que no se iba a jugar, pero todos allí, llegas al estadio, te pones a calentar y la gente nos gritaba: “no se juega, no se juega”, yo flipaba.

Para mí es el momento más bonito como jugador de fútbol, el partido más bonito, el que no se jugó, gracias a eso se consiguió que la directiva se fuera y que el Racing siguiese adelante. Había unos problemas económicos muy grandes, acumulamos 7 meses sin cobrar, con todo lo que eso supone; aun así, conseguimos el ascenso y mírales ahora, para ascender a Primera División, ojalá vuelvan.

-Hablando de la AFE, la plantilla del Cacereño denunció ante la misma retrasos importantes en el pago de vuestros salarios por parte del club, ¿Cómo ha avanzado el problema? ¿Se ha solucionado?

Ese tema ya está prácticamente solucionado, ya hay una fecha de pago, de lo poco que queda, el problema ya está solucionado. Pactado por todos y sin ningún problema.

-Este año se ha hablado mucho de Carlos Ordoñez, ¿qué tal tu relación con él?

Muy bien, estos últimos días he coincidido más con Carlos y la verdad que muy bien, es un presidente cercano, por lo que he oído ha hecho mucho por el Cacereño, sacándolo de una situación comprometida. El fútbol en estas categorías es complicado, creo que es más complicado aquí que más arriba, es una tarea muy complicada.

-Aunque sea complicado en estas categorías, la afición pide que se mantenga el bloque de jugadores. ¿Sabes algo del futuro de tus compañeros?

Yo no sé nada, la verdad, no sé cómo estará la plantilla para el año que viene. El tema de las plantillas que van y vienen cada año es algo que pasa en todos los equipos. Es difícil mantener el bloque, sería lo ideal, pero en estas categorías por desgracia no es lo normal. Yo no sé de ninguno, ojalá se queden todos, sería ideal, yo repetiría plantilla. Se ha visto que es un equipo capaz de todo.

-¿Qué balance le haces a tu temporada?

Para mi hiperpositiva, el Cacereño ha sido un salvavidas, viniendo de la lesión, después por problemas burocráticos no se pudo tramitar mi ficha en marzo cuando me recuperé, luego una primera vuelta que mejor olvidarla, llegar aquí fue coger aire, he tenido la fortuna de estar acertado en ciertos momentos y con ganas de seguir muchos años más.