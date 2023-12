Joan Manuel Serrat recibe la Medalla de Honor de la SGAE

Comparte en redes sociales

«Gracias a la Sociedad de Autores, a su presidente que es el mío y a todos los amigos que están aquí porque esto es una fiesta entre amigos. Quiero agradecer a todos los compañeros que me he encontrado en el camino y a los anónimos desconocidos que me han permitido vivir de mi oficio. Las canciones son mi vida». palabras de Serrat ante tal reconocimiento.

El reconocido cantautor Joan Manuel Serrat ha sido galardonado con la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la mayor distinción de la entidad. La decisión fue tomada por unanimidad por la Junta Directiva de la SGAE en noviembre, y la entrega tuvo lugar este martes. Serrat, quien ha sido socio de la SGAE desde 1968, recibió el honor con gratitud hacia todos aquellos que le han permitido dedicar su vida a escribir y cantar canciones. Durante el acto, el cantautor expresó su felicidad por cómo sus canciones han acompañado a la gente y se han convertido en parte de sus vidas. El evento contó con la presencia de familiares, amigos y colegas de la industria musical, incluyendo a Ana Belén, Víctor Manuel, Estrella Morente, Carmen Linares, Joan Amargós, Lolita, Montxo Armendáriz, Coti, Marwán, Tomatito e Iñaki Gabilondo, entre otros. Serrat, que cumplirá 80 años el próximo 27 de diciembre, recibió la medalla de manos del presidente de la SGAE, Antonio Onetti. Durante su discurso, Serrat bromeó sobre su edad y expresó su gratitud a sus compañeros y amigos. Onetti celebró la concesión de la medalla a un “clásico” como Serrat, cuyas canciones han definido su tiempo. La SGAE otorga la Medalla de Honor en reconocimiento a la contribución de creadores relevantes a la sociedad civil. Serrat es conocido por sus canciones en castellano y catalán, entre las que se encuentra “Mediterráneo”, elegida como la mejor canción de la historia de la música en español en una votación popular promovida por la revista Rolling Stone. A lo largo de su carrera, Serrat ha registrado más de 340 obras en la SGAE, desde “El ball de la civada” en 1968 hasta su retiro de los escenarios este año.