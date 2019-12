Juan Antonio Morales, VOX, anuncia un ” varapalo” constitucional a la Mesa de la Asamblea de Extremadura

El Tribunal Constitucional ha apreciado, en su Sentencia de 12 de Diciembre, que ” ha habido vulneración del derecho garantizado en el artículo 23.2 de la Constitución Española, que establece que “Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes…”. Por ello, ha declarado NULO los acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Extremadura que impidieron que Juan Antonio Morales, entonces Diputado de esa Asamblea, pudiera formular “Propuestas de Pronunciamiento” ante el Pleno de la misma.

Este acuerdo, declarado nulo, forma parte de la Demanda de Amparo que presentó ante el TC, denunciando un atropello a los derechos fundamentales que tienen los Diputados como representantes de la voluntad popular.

De todas maneras, a pesar de no haber atendido el resto de la demanda que presentó Morales, ” tengo que decir que me siento victorioso, pues que admitan el Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional es una victoria, ya que, según la estadística del propio Tribunal, en los últimos 5 años, solo se han admitido a tramite, el 1,12 % del total de los más de 35.000 recursos presentados.”

El Pleno del Tribunal Constitucional ha Declarado NULO los acuerdos de la Mesa de la Asamblea de Extremadura que limitaron el derecho a formular “Propuestas de Pronunciamiento” ante el Pleno de la misma. ” Desgraciadamente ese derecho no puede ser resarcido porque la Legislatura ya acabó ” indica Juan Antonio MOrales en un comubnicado enviado a Digital Extremadura.

Asimismo, expresa que no le extraña ” que se cuestione tanto, en estos momentos, a este Tribunal y se le acuse de dictar Sentencias “políticas”, pues leyendo lo enrevesado de ésta, se ve claramente, el atisbo político total que hay en la misma. Es una Sentencia tímida, “Políticamente correcta”, que señala la flagrante vulneración de derechos constitucionales por parte de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, pero solo señala, no tiene la valentía de reparar el daño de forma integral dado el carácter político de los juzgadores.”

El ex diputado autonómico no descarta acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ” porque considero que todavía existen muchos indicios sobre los que el Tribunal Constitucional no ha querido inmiscuirse y que han sido vulneradores de derechos fundamentales del individuo.”

Por ultimo, Morales felicita al Equipo de Abogados que le han defendido, ” liderado por Santiago Milans del Bosch, pues sin ellos no hubiera sido posible este éxito que ahora celebramos. Han demostrado ser unos profesionales como la copa de un pino.Por supuesto, también quiero agradecer a todas aquellas personas que me están apoyando y dando ánimos en éste largo camino.”