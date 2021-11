Juan Parejo, PP, lamenta que la Junta no disponga de un Plan de Turismo vigente y critica sus improvisaciones

Comparte en redes sociales













El portavoz de Turismo del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Juan Parejo, ha lamentado que el gobierno de Fernández Vara no tenga en la actualidad un Plan de Turismo vigente, pese a haberlo prometido, y ha criticado que el Ejecutivo regional se deje llevar por la inercia y la improvisación. Asimismo, el portavoz de Turismo ha afirmado que tampoco se sabe nada sobre la Estrategia de Turismo Sostenible para el 2030.

Juan Parejo ha subrayado que son varias las ocasiones en las que ha tratado de conocer qué novedades y aportaciones incorpora el nuevo Plan de Turismo 2021-2025. Un plan que la Junta de Extremadura había prometido activar este mismo ejercicio, pero “estamos a 11 de noviembre de 2021”, ha transcurrido prácticamente el año, y tras meses esperando se comprueba que la Junta ha incumplido con su responsabilidades y los compromisos anunciados en la materia.

“No sabemos nada de este plan, y es necesario porque marcará el modelo y la hoja de ruta del turismo extremeño”, ha aseverado Parejo. Además, ha insistido en la importancia de conocer los cimientos de la acción política regional en materia turística, algo que se ha ido aplazando y ya es un hecho: “el plan está parado, no han cumplido”. El portavoz ha criticado la actitud del director general de Turismo de la Junta y le ha aclarado que, si hubiese cumplido con su anuncio, el PP no le preguntaría de nuevo y “el sector no estaría con estas dudas”.

Juan Parejo ha apuntado que en estos momentos no hay ningún plan vigente ejecutándose, tampoco hay planificación y, en estas circunstancias, ha rechazado que se funcione sólo por inercia. Asimismo, ha puesto de manifiesto la baja ejecución presupuestaria. De hecho, en el tercer trimestre del año, sólo se había ejecutado un 45% del presupuesto de Turismo y “dudamos que puedan ejecutar el 55%” en lo que queda de ejercicio.

Parejo ha puesto de ejemplo la paupérrima ejecución en programas concretos como el de Promoción del Turismo, que contaba con 26 millones de euros para 2021 de los que se ha usado un 22%, apenas han gastado 5 millones: “es un problema gordo de gestión”. En este sentido, ha rechazado que la Junta se ponga la medalla de la recuperación porque los verdaderos artífices están siendo las empresas y los profesionales, ese sector que representa el 8% del PIB regional y genera más de 26.000 empleos.